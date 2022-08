Exequiel Zeballos fue dado de alta luego de la operación

La visita de Milton Leyendeker luego de visitar al Exequiel Zeballos

Antes de retirarse, el jugador de Boca lo visitó el defensor Milton Leyendeker, quien fue a pedirle disculpas y a la salida de la clínica habló con los medios: "Por suerte está muy bien. Me sorprendió porque es un pibe espectacular y muy buena persona. Yo estaba angustiado y quería venir a pedirle disculpas. Lo vi muy fuerte, sé que va a volver de la mejor manera", aseguró Leyendeker.

Y agregó: "Me dijo que no hacía falta ninguna explicación y entendió que son cosas que pueden pasar. Cuando lo vi llorando en el banco me preocupé mucho. Le dije que quedo a disposición de lo que necesite. Después del partido hablé con Benedetto y le pedí que le transmitiera las disculpas, pero quería venir personalmente".