Leyendeker fue a visitar al Changuito Zeballos a la clínica y dio detalles de lo que habló con el pibe de Boca

Embed

Las palabras de Milton Leyendeker luego de visitar al Exequiel Zeballos

"Por suerte está muy bien. Me sorprendió porque es un pibe espectacular y muy buena persona. Yo estaba angustiado y quería venir a pedirle disculpas. Lo vi muy fuerte, sé que va a volver de la mejor manera", aseguró Leyendeker. Y agregó: "Me dijo que no hacía falta ninguna explicación y entendió que son cosas que pueden pasar. Cuando lo vi llorando en el banco me preocupé mucho. Le dije que quedo a disposición de lo que necesite. Después del partido hablé con Benedetto y le pedí que le transmitiera las disculpas, pero quería venir personalmente".

Embed

Leyendeker, sobre la sanción del Tribunal por la patada a Zeballos

Luego de conocerse la gravedad de la lesión del Changuito, el Tribunal de Disciplina resolvió suspender al jugador provisionalmente de todas las competencias.

Ante esta decisión, el defensor surgido de Newell's expresó su malestar por el tratamiento que se le está dando a la situación: "Yo estaba angustiado por el parte médico de Ezequiel. Primero lo quería ver bien a él y ahora me pondré a ver bien este tema con mi representante. No comparto la sanción de no poder jugar en ningún torneo, me parece excesiva. Creo que debería cumplirla en la Copa Argentina, seguramente haré algún descargo si es necesario".