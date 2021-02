Gallardo sorprendió al Mundo River: "No confirmo mi continuidad, quiero ver hacia dónde vamos, no podemos hacer la plancha"

Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa este mediodía donde sorprendió a todos al revelar que no confirma su continuidad como DT Millonario.

"No vengo a comunicar mi continuidad. No es que voy a tomar una decisión porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos", comenzó el Muñeco.

Y agregó: "Uno trabaja con pasión, con dedicación y necesitamos ver si seguimos con ese mismo entusiasmo y deseos. Y no sólo nosotros. También todos los demás. Hay muchos involucrados en este proceso y cada final de temporada hay que analizar cosas".

"Ir por la misma senda no es sólo traer refuerzos. No es sólo abrir la billetera. Tratamos de estar alineados y entender que sostenernos ha sido una cuestión de mucho esfuerzo. No tenemos que hacer la plancha, hay que seguir estando activos", comunicó.

En cuanto a los refuerzos, confirmó que Maidana, David Martínez y Palavecino están al caer, y que habla diariamente con Driussi para que pueda volver a River en este mercado de pases; dependerá de lo que haga el Zenit con el futbolista.