Club Atlético River Plate cayó por 1-0 ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental, en el partido pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura 2026.
El Millonario cayó 1-0 ante el Decano por la fecha pendiente del Torneo Apertura 2026. Renzo Tesuri marcó el único gol de la noche en Núñez.
River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y cerró la fase con una derrota
Club Atlético River Plate cayó por 1-0 ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental, en el partido pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura 2026.
El único tanto de la noche lo convirtió Renzo Tesuri a los 18 minutos del primer tiempo.
La visita aprovechó una gran jugada colectiva por el sector izquierdo. Franco Nicola desbordó, dejó en el camino a Germán Pezzella y asistió a Maximiliano Villa, cuyo remate defectuoso terminó siendo un pase ideal para Tesuri. El volante definió de primera y venció a Santiago Beltrán para establecer el 1-0.
Después del gol, el equipo de Eduardo Coudet tomó el control del encuentro y generó varias situaciones claras.Agustín Ruberto estuvo cerca con un remate que desvió Luis Ingolotti, mientras que Pezzella desperdició una chance inmejorable tras una mala salida del arquero.
En el complemento, Maximiliano Salas estrelló un cabezazo en el travesaño y Juan Fernando Quintero obligó a otra gran intervención de Ingolotti en tiempo de descuento.
Para el equipo dirigido por Julio César Falcioni, la victoria tuvo un valor especial. Fue su primer triunfo como visitante desde enero de 2025, aunque no le alcanzó para meterse en los octavos de final.
Pese a la derrota, River finalizó segundo en la Zona B con 29 puntos. Ahora aguardará por su rival en los octavos de final, que saldrá entre San Lorenzo de Almagro y Defensa y Justicia.