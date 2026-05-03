River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y cerró la fase con una derrota

River reaccionó, pero le faltó puntería

Después del gol, el equipo de Eduardo Coudet tomó el control del encuentro y generó varias situaciones claras.Agustín Ruberto estuvo cerca con un remate que desvió Luis Ingolotti, mientras que Pezzella desperdició una chance inmejorable tras una mala salida del arquero.

En el complemento, Maximiliano Salas estrelló un cabezazo en el travesaño y Juan Fernando Quintero obligó a otra gran intervención de Ingolotti en tiempo de descuento.

Atlético Tucumán hizo historia

Para el equipo dirigido por Julio César Falcioni, la victoria tuvo un valor especial. Fue su primer triunfo como visitante desde enero de 2025, aunque no le alcanzó para meterse en los octavos de final.

River espera rival

Pese a la derrota, River finalizó segundo en la Zona B con 29 puntos. Ahora aguardará por su rival en los octavos de final, que saldrá entre San Lorenzo de Almagro y Defensa y Justicia.