Gallardo vio el sorteo de la Copa Libertadores desde París

Gallardo y Clerc posaron juntos en la Court Philippe Chatrier dónde Novak Djokovic venció al esloveno Aljaz Bedene por 6-3, 6-2 y 6-2 para avanzar a los octavos del torneo donde se enfrentará al argentino Diego Schwartzman.

gallardoclerc.jpg

El Muñeco ya había confesado su afinidad por el tenis e, incluso, confesó que, de vez en cuando, practica el deporte en las canchas del club. "Yo cada tanto tengo la chance de dejar un poco de lado lo que hago para ir a jugar al tenis al club. Voy a tener que empezar a mirar porque no quiero que me filmen, para mis posibles rivales puede ser una ventaja y me pueden analizar", contó en una conferencia de prensa.

Mientras Gallardo disfrutaba del tenista número 1 del ranking mundial de la ATP, en Paraguay se sorteaban los octavos de final de la Copa Libertadores. River salió emparejado contra Vélez en la parte baja de la llave, que en caso de avanzar se enfrentará ante otro equipo argentino: Talleres de Córdoba o Colón de Santa Fé. Con un posible cruce con Boca recién en las semifinales.

Riquelme también viajó a París

Luego de la clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme emprendió un viaje a Europa. ¿El motivo? Para ver la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid y luego la Finalissima que enfrentará a la Selección Argentina y a Italia (campeón de la Copa América y la Eurocopa).

Una vez que concrete el su viaje por Europa, Riquelme regresará a argentina para trabajar a fondo, junto al Consejo de Fútbol, en el mercado de pases de Boca.