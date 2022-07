Gastón Ávila se fue de Boca y bancó a Carlos Izquierdoz: "Su salida fue..."

Las declaraciones de Gastón Ávila por la crisis en Boca

"Me voy triste de Boca, porque no tuve los minutos suficientes para agarrar confianza. Me gustaría algún día poder volver. Boca es un club muy grande y quería demostrar que estaba a la altura, pero no tuve la oportunidad", comentó.

image.png

Qué dijo sobre la situación de Carlos Izquierdoz: "Izquierdoz es el capitán que todos quieren tener en su equipo. Es una persona derecha, entrena bien, se alimenta bien... Es un ejemplo para todos los pibes. Su salida fue un baldazo de agua fría para el grupo".