Boca, inmerso en una grave crisis deportiva: el dato que muestra un presente preocupante

Boca comenzó jugando con un 4-4-2 y terminó con un 4-2-4 con Villa y Zeballos para abastecer al doble 9, Vázquez y Orsini, pero no funcionó. Pero esa no fue la única prueba de que las cosas no le estaban saliendo bien al Xeneize: la jugada del segundo gol de Argentinos evidenció grandes falencias.