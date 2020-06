La hermana de Cristiano Ronaldo apuntó contra Sarri, el DT de Juventus: "No entiendo cómo se puede jugar así"

cristiano

Juventus fue derrotado por Nápoli ayer en la final de la Copa Italia. El conjunto napolitano derrotó a la Vecchia Signora por penales.

Cristiano Ronaldo no tuvo un buen partido, pero su hermana salió a bancarlo en su cuenta de Instagram y apuntó contra el DT de la Juve, Maurizio Sarri.

"¿Que más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tu solo no puedes hacer milagro. No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin, cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey", escribió Elma Aveira.