Córdoba estalló tras el hallazgo de Agostina Vega: protestas, cortes y enfrentamientos con la policía

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El reclamo se produjo pocas horas después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de Agostina en un sector que había sido intensamente rastrillado durante los últimos días por las fuerzas de seguridad.

También se registraron incidentes en las inmediaciones de la Comisaría donde volaron piedras por parte de los manifestantes que fue respondida por balas de goma y gases lacrimógenos de parte de las fuerzas de seguridad. El clima de tensión se mantuvo por varias horas por la noticia del hallazgo sin vida de la menor.

Cómo se produjo la escalada de tensión

El clima de dolor e indignación fue creciendo con el correr de las horas. En algunos sectores de la protesta se registraron bloqueos de tránsito con materiales incendiados, situación que motivó la intervención de la Policía de Córdoba.

Según reportes periodísticos, durante los operativos se utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para intentar despejar las zonas afectadas por los cortes. La situación derivó en corridas, enfrentamientos y momentos de fuerte tensión que quedaron registrados por vecinos y medios presentes en el lugar.

También se produjeron incidentes cerca de dependencias policiales, donde grupos de manifestantes cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad y reclamaron respuestas sobre la investigación.

Captura El avance de la policía contra los manifestantes. (Foto: captura A24)

La muerte de Agostina Vega generó una enorme repercusión social en toda la provincia. La adolescente había desaparecido una semana atrás y su búsqueda movilizó a familiares, vecinos y organismos de seguridad. Por el caso permanece detenido un hombre de 33 años, señalado por los investigadores como la última persona que tuvo contacto con la menor antes de su desaparición.

Según la reconstrucción realizada hasta el momento, el sospechoso habría coordinado un encuentro con la adolescente y gestionado su traslado hasta una vivienda ubicada en el barrio Cofico. La fiscalía analiza ahora distintos elementos probatorios para determinar qué ocurrió en las horas posteriores y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Los cuestionamientos a las autoridades

Durante las manifestaciones también surgieron críticas hacia distintos organismos estatales. Familiares, allegados y vecinos reclamaron explicaciones sobre los protocolos activados durante la búsqueda y cuestionaron presuntas demoras en algunas medidas adoptadas durante la investigación.

Las consignas de "Justicia por Agostina" se repitieron a lo largo de toda la jornada, mientras numerosos asistentes exigían respuestas concretas sobre el avance de la causa.

Qué se sabe de la investigación

La causa continúa bajo la órbita de la fiscalía que encabeza la investigación y se encuentra en una etapa clave para esclarecer los hechos. Los investigadores trabajan con registros de cámaras de seguridad, análisis de teléfonos celulares, testimonios y distintas pruebas recolectadas durante los últimos días.

Además, fuentes judiciales señalaron que el principal sospechoso habría incurrido en contradicciones durante sus declaraciones, un elemento que podría resultar determinante para su situación procesal.