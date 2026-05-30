En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Belgrano
Copa Argentina
Copa Argentina

Susto en Belgrano: Lucas Zelarayán se descompensó durante un partido y debió ser asistido de urgencia

El mediocampista tuvo una “desorientación temporal” y fue reemplazado durante el encuentro con Gimnasia de Jujuy por la Copa Argentina.

Banner Seguinos en google DESK
Lucas Zelarayán generó preocupación en el partido de Belgrano. (Foto: captura TyC Sports).

Lucas Zelarayán generó preocupación en el partido de Belgrano. (Foto: captura TyC Sports).

Belgrano vivió una jornada de emociones encontradas en la Copa Argentina. El equipo cordobés logró avanzar a la siguiente fase tras eliminar a Gimnasia de Jujuy en una definición por penales, pero el foco de atención estuvo puesto en la preocupante situación que protagonizó Lucas Zelarayán durante el segundo tiempo.

Leé también La inesperada decisión de Coudet en River tras la final perdida ante Belgrano
la inesperada decision de coudet en river tras la final perdida ante belgrano

El mediocampista encendió las alarmas tras sufrir una conmoción que obligó a la intervención inmediata de los servicios médicos. La escena generó momentos de tensión tanto dentro como fuera del campo de juego.

El episodio ocurrió durante la segunda mitad del encuentro. Según se observó en las imágenes de la transmisión, Zelarayán comenzó a mostrar signos de desorientación luego de sufrir un mareo repentino.

Instantes después perdió momentáneamente el conocimiento y fue rápidamente asistido por sus compañeros, entre ellos Nicolás "Uvita" Fernández, quien advirtió la situación y acudió de inmediato para ayudarlo.

Aunque el futbolista no llegó a desmayarse completamente, su estado generó preocupación debido a la evidente confusión que mostraba al intentar reincorporarse.

Embed

La rápida reacción de jugadores y médicos

Tanto compañeros como rivales actuaron con rapidez y solicitaron asistencia médica urgente. Zelarayán fue recostado sobre el césped mientras ingresaban los profesionales de la salud para realizar las primeras evaluaciones.

La ambulancia entró al campo de juego como medida preventiva y durante varios minutos el partido estuvo detenido.

Afortunadamente, el jugador recuperó la conciencia y pudo abandonar el terreno de juego por sus propios medios, acompañado por el cuerpo médico del club.

El parte médico de Belgrano

Tras ser sometido a los primeros controles, los médicos de Belgrano informaron que el volante sufrió una "desorientación temporal".

Además, señalaron que el futbolista permanecía en el vestuario, consciente y fuera de peligro, llevando tranquilidad tanto a sus compañeros como a los hinchas que seguían con preocupación las novedades sobre su estado de salud.

Se espera que en las próximas horas continúe siendo evaluado para determinar el origen exacto del episodio y descartar cualquier complicación.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-Pt8yWB1780173017726-1780173087
El mediocampista tuvo una “desorientación temporal” y fue reemplazado durante el encuentro. (Foto: captura TyC Sports).

El mediocampista tuvo una “desorientación temporal” y fue reemplazado durante el encuentro. (Foto: captura TyC Sports).

Belgrano avanzó en la Copa Argentina

Más allá del susto por la situación de Zelarayán, Belgrano consiguió el objetivo deportivo de la jornada y logró la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Argentina.

El encuentro terminó empatado 2-2 durante el tiempo reglamentario y la definición se trasladó a los penales. Desde los doce pasos, el Pirata fue más efectivo y se impuso por 4-2 ante Gimnasia de Jujuy, asegurando su continuidad en el certamen.

Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano ante la preocupación generada por el estado físico de una de las figuras más importantes del plantel.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Belgrano Copa Argentina
Notas relacionadas
Belgrano va por más títulos: las nuevas copas que puede alcanzar y cuánto dinero se llevó por ser campeón
El desatado gesto de Franco Colapinto al enterarse de la derrota de River ante Belgrano
River goleó 3 a 0 a Blooming y selló su pase a octavos de final de la Copa Sudamericana

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar