Susto en Belgrano: Lucas Zelarayán se descompensó durante un partido y debió ser asistido de urgencia

Aunque el futbolista no llegó a desmayarse completamente, su estado generó preocupación debido a la evidente confusión que mostraba al intentar reincorporarse.

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La rápida reacción de jugadores y médicos

Tanto compañeros como rivales actuaron con rapidez y solicitaron asistencia médica urgente. Zelarayán fue recostado sobre el césped mientras ingresaban los profesionales de la salud para realizar las primeras evaluaciones.

La ambulancia entró al campo de juego como medida preventiva y durante varios minutos el partido estuvo detenido.

Afortunadamente, el jugador recuperó la conciencia y pudo abandonar el terreno de juego por sus propios medios, acompañado por el cuerpo médico del club.

El parte médico de Belgrano

Tras ser sometido a los primeros controles, los médicos de Belgrano informaron que el volante sufrió una "desorientación temporal".

Además, señalaron que el futbolista permanecía en el vestuario, consciente y fuera de peligro, llevando tranquilidad tanto a sus compañeros como a los hinchas que seguían con preocupación las novedades sobre su estado de salud.

Se espera que en las próximas horas continúe siendo evaluado para determinar el origen exacto del episodio y descartar cualquier complicación.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-Pt8yWB1780173017726-1780173087 El mediocampista tuvo una “desorientación temporal” y fue reemplazado durante el encuentro. (Foto: captura TyC Sports).

Belgrano avanzó en la Copa Argentina

Más allá del susto por la situación de Zelarayán, Belgrano consiguió el objetivo deportivo de la jornada y logró la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Argentina.

El encuentro terminó empatado 2-2 durante el tiempo reglamentario y la definición se trasladó a los penales. Desde los doce pasos, el Pirata fue más efectivo y se impuso por 4-2 ante Gimnasia de Jujuy, asegurando su continuidad en el certamen.

Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano ante la preocupación generada por el estado físico de una de las figuras más importantes del plantel.