Koeman se quejó del arbitraje: "No fue penal; ojalá me puedan explicar el tema del VAR aquí en España"

El entrenador neerlandés de Barcelona, Ronald Koeman, afirmó hoy que "no fue penal" de Clement Lenglet sobre Sergio Ramos, la sanción arbitral que le allanó el camino a la victoria de Real Madrid por 3-1 en el clásico español jugado en el Camp Nou.

"Para mí no fue penal. Le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar el tema del VAR aquí en España. En cinco jornadas, el VAR sólo entra en contra del Barça. No entró en el penal del Sevilla a Messi, en las dos rojas de Getafe, hay varios ejemplos... ¿Por qué sólo hay VAR en nuestra contra? Eso le he preguntado al árbitro, comentó Koeman.

Sin embargo, en la imagen se observó el agarrón de Lenglet, que lo soltó a Ramos cuando pasó la pelota en el córner y el árbitro se apoyó en el llamado del VAR para sancionar el penal, que le dio el 2-1 al Merengue.

Primero es falta de Ramos a Lenglet, ya que le empuja. Entonces Lenglet le agarra de la camiseta, pero no suficiente para ser penal, porque agarrones así los hay en todas las jugadas en las áreas, criticó el neerlandés en diálogo con la prensa.

Por otro lado, Koeman analizó el juego: "Nuestro plan era tener el control del partido, con Ansu (Fati) como referencia por su velocidad y buscar profundidad en la espalda de los centrales del Madrid. En ese sentido, podemos estar contentos.

"Tras ir perdiendo hemos tratado de marcar con los que ya estaban y luego hemos buscado frescura y uno contra uno en las bandas con Dembélé y Trincao y Griezmann con Messi arriba", cerró Koeman.

