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Nació el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: el nombre elegido

Horacio Rodríguez Larreta se convirtió este miércoles 10 de junio en padre por tercera vez. Con enorme felicidad, el exjefe de Gobierno porteño celebró la llegada de su primer hijo junto a Milagros Maylin, coronando así una etapa muy especial para la pareja.

10 jun 2026, 22:27
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Nació el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: el nombre elegido
Nació el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: el nombre elegido

Nació el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: el nombre elegido

Nació el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: el nombre elegido

Nació el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: el nombre elegido

Un momento de enorme felicidad atraviesan por estas horas Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin. La pareja agrandó la familia con la llegada de su primer hijo en común, una noticia que llenó de alegría a su círculo íntimo.

El nacimiento se produjo este miércoles 10 de junio por la mañana en el Sanatorio Otamendi. El bebé, Justo, llegó al mundo mediante una cesárea programada y tanto él como su madre se encuentran en perfecto estado de salud, según informaron.

La comunicadora social había adelantado que sería un nombre corto porque tenían intención de que el bebé tenga también su apellido. "Veníamos buscando hace un año, tuvimos suerte. Es una bendición enorme, en mi casa somos todos familieros así que estaban esperándolo, yo ya tengo cuarenta", había contado.

El exjefe de gobierno porteño se casó con Milagros en noviembre de 2024, después de dos años de relación. La noticia del embarazo salió a la luz en diciembre de 2025 y ellos mismos lo confirmaron.

maylin y larreta

Cómo arrancó la relación entre Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

La relación entre Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin comenzó en el ámbito laboral, cuando compartieron espacio en la secretaría de Tercera Edad durante 2020 y 2021. El vínculo se fue gestando a través de largas charlas telefónicas, hasta que el amor se hizo presente.

“Empezamos hablando por teléfono, muchas horas”, recordó Maylin en una entrevista. Entre risas, contó cómo le confesó a su mamá sus sentimientos: “Un día le dije: ‘Má, creo que me gusta Larreta’. ¡Me miró con una cara!”.

En octubre de 2022, el propio Larreta blanqueó el romance en una entrevista con Luis Novaresio: “Me enamoré, estoy muy feliz. Me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro… Siento que ella me ablanda”, confesó el dirigente.

Larreta y Milagros Maylin

     

 

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