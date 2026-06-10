Nació el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: el nombre elegido

Un momento de enorme felicidad atraviesan por estas horas Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin. La pareja agrandó la familia con la llegada de su primer hijo en común, una noticia que llenó de alegría a su círculo íntimo.
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Horacio Rodríguez Larreta se convirtió este miércoles 10 de junio en padre por tercera vez. Con enorme felicidad, el exjefe de Gobierno porteño celebró la llegada de su primer hijo junto a Milagros Maylin, coronando así una etapa muy especial para la pareja.