Nació el hijo de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin: el nombre elegido

maylin y larreta

Cómo arrancó la relación entre Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

La relación entre Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin comenzó en el ámbito laboral, cuando compartieron espacio en la secretaría de Tercera Edad durante 2020 y 2021. El vínculo se fue gestando a través de largas charlas telefónicas, hasta que el amor se hizo presente.

“Empezamos hablando por teléfono, muchas horas”, recordó Maylin en una entrevista. Entre risas, contó cómo le confesó a su mamá sus sentimientos: “Un día le dije: ‘Má, creo que me gusta Larreta’. ¡Me miró con una cara!”.

En octubre de 2022, el propio Larreta blanqueó el romance en una entrevista con Luis Novaresio: “Me enamoré, estoy muy feliz. Me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro… Siento que ella me ablanda”, confesó el dirigente.