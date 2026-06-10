El Gobierno captó U$S 200 millones para reforzar el pago de deuda y renovó todos los vencimientos en pesos

Cómo fue la licitación

Además del bono en dólares, la Secretaría de Finanzas colocó títulos ajustados por CER, instrumentos vinculados a la tasa TAMAR y bonos dólar linked con distintos plazos de vencimiento.

En el segmento de títulos ajustados por CER y TAMAR se adjudicaron $1,45 billones en el TXMD8, con vencimiento en diciembre de 2028; $0,83 billones en el TXMD9, que vence en diciembre de 2029; y $2,11 billones en el TXMJ0, con vencimiento en junio de 2030.

Las tasas internas de retorno anual de estos instrumentos oscilaron entre 4,76% y 9,30%, según el tipo de ajuste aplicado.

Por su parte, entre los bonos dólar linked se colocaron $1,62 billones en el D31G6, con vencimiento en agosto de 2026 y una tasa de 5,49%, y otros $0,12 billones en el TZVD8, con vencimiento en diciembre de 2028 y una tasa de 8,34%.

El plazo promedio de la deuda

Tras conocerse los resultados de la operación, Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la estrategia permitió extender los plazos de financiamiento.

"La extensión de la vida promedio de la cartera en la licitación fue de 2,71 años, en la conversión de títulos de 3,29 años y el total del promedio ponderado de la cartera fue de casi 3 años", señaló el funcionario.