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El Gobierno captó U$S 200 millones para reforzar el pago de deuda y renovó todos los vencimientos en pesos

La Secretaría de Finanzas obtuvo el monto máximo previsto para el Bonar 2028 en dólares y logró refinanciar el 120,4% de los compromisos que vencían este miércoles.

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La Secretaría de Finanzas logró refinanciar el 120

La Secretaría de Finanzas logró refinanciar el 120,4% de los compromisos que vencían este miércoles. (Foto: archivo)

El Gobierno obtuvo otros U$S 200 millones mediante la colocación de un bono en dólares en el mercado local y logró renovar la totalidad de los vencimientos en pesos que enfrentaba este miércoles, en una licitación que cerró con una refinanciación superior al monto que debía pagar.

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Luis Caputo y el equipo económico celebraron el cambio de calificación de la deuda argentina (Foto: archivo Presidencia).

La Secretaría de Finanzas adjudicó instrumentos por $6,12 billones luego de recibir ofertas por $7,40 billones. El resultado permitió cubrir todos los vencimientos previstos y alcanzar un rollover del 120,42%, por lo que no se liberó liquidez al mercado.

El Ministerio de Economía aseguró que se transfirieron fondos para pagar salarios en tiempo y forma
El Gobierno logró renovar la totalidad de los vencimientos en pesos que enfrentaba este miércoles. (Foto archivo)

El Gobierno logró renovar la totalidad de los vencimientos en pesos que enfrentaba este miércoles. (Foto archivo)

El instrumento más relevante de la colocación fue el bono AO28, denominado en dólares, con el que el Gobierno captó U$S 200 millones a una tasa interna de retorno anual de 8,63%.

Los fondos obtenidos forman parte de la estrategia oficial para afrontar los compromisos de deuda en moneda extranjera previstos para julio, cuando deberá afrontar pagos por unos U$S 4.300 millones. Con esta colocación, el total emitido mediante este bono alcanzó los U$S 1.534 millones, mientras que restan U$S 466 millones para completar el límite previsto.

Cómo fue la licitación

Además del bono en dólares, la Secretaría de Finanzas colocó títulos ajustados por CER, instrumentos vinculados a la tasa TAMAR y bonos dólar linked con distintos plazos de vencimiento.

En el segmento de títulos ajustados por CER y TAMAR se adjudicaron $1,45 billones en el TXMD8, con vencimiento en diciembre de 2028; $0,83 billones en el TXMD9, que vence en diciembre de 2029; y $2,11 billones en el TXMJ0, con vencimiento en junio de 2030.

Las tasas internas de retorno anual de estos instrumentos oscilaron entre 4,76% y 9,30%, según el tipo de ajuste aplicado.

Por su parte, entre los bonos dólar linked se colocaron $1,62 billones en el D31G6, con vencimiento en agosto de 2026 y una tasa de 5,49%, y otros $0,12 billones en el TZVD8, con vencimiento en diciembre de 2028 y una tasa de 8,34%.

El plazo promedio de la deuda

Tras conocerse los resultados de la operación, Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la estrategia permitió extender los plazos de financiamiento.

"La extensión de la vida promedio de la cartera en la licitación fue de 2,71 años, en la conversión de títulos de 3,29 años y el total del promedio ponderado de la cartera fue de casi 3 años", señaló el funcionario.

Luis Caputo y Felipe Nuñez
El ministro de Economía junto a Felipe Núñez. (Foto: X @LuisCaputoAR)

El ministro de Economía junto a Felipe Núñez. (Foto: X @LuisCaputoAR)

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