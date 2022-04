La opinión del Consejo de Boca sobre el "Caso Salvio"

Es importante destacar que el extremo no fue convocado para el compromiso ante el Granate, ya que, según manifestó el DT, “está pasando por una situación difícil y su cabeza no está para estar hoy pensando en la competencia”.

Si bien Salvio no formó parte de los convocados para la 10° fecha de la Copa de la Liga Profesional, lo cierto es que el futbolista, por el momento, seguirá con sus actividades normales en el club, ya que Boca no activó el protocolo de "Actuación Ante Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual" porque la víctima no lo denunció en la institución.