Boca mostró una clara mejora y Claudio Úbeda ya apuntó a la Copa Libertadores "Es una..."

Además, destacó el vínculo con los hinchas: “Me pone feliz que el hincha esté contento y sé que la única manera es ganando”, agregó.

Qué aspecto considera clave mejorar en el equipo

Más allá de la racha positiva —Boca acumula ocho partidos sin derrotas—, Úbeda fue autocrítico y marcó un punto a corregir: la solidez defensiva en momentos de riesgo.

“No sirve empatar tanto porque Boca merece ganar y tiene que ganar de local”, afirmó. En ese sentido, explicó que el equipo debe ajustar detalles cuando se lanza al ataque: “Cuando uno toma más riesgos y genera espacios, los rivales pueden aprovechar los contragolpes”.

Para el entrenador, reducir esas situaciones será clave para aumentar las chances de triunfo en los próximos encuentros.

Cómo se prepara Boca para el inicio de la Copa Libertadores

Con la fecha FIFA como pausa en el calendario local, el foco empieza a trasladarse hacia el plano internacional. Boca tendrá una seguidilla de partidos con poco descanso, por lo que el cuerpo técnico ya planifica una rotación amplia.

“Vamos a necesitar de todos. Habrá muchos partidos seguidos y cada tres o cuatro días”, anticipó Úbeda, quien dejó en claro que todo el plantel deberá estar listo para competir.

El objetivo es llegar en las mejores condiciones al debut frente a Universidad de Chile, programado para el martes 7 de abril.

Qué significa la Libertadores para Úbeda

El entrenador no ocultó la importancia que tiene el torneo en su carrera. “Es el paso más importante con estos colores. La Libertadores es una responsabilidad enorme”, aseguró.

En esa línea, remarcó la necesidad de sostener el nivel mostrado ante Instituto y trasladarlo al ámbito internacional. “Aplicar concentración y trabajo en el día a día será indispensable”, concluyó.

Con una mejora evidente en el rendimiento y el desafío continental en el horizonte, Boca comienza a construir su camino con la mirada puesta en el máximo objetivo.