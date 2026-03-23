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Boca mostró una clara mejora y Claudio Úbeda ya apuntó a la Copa Libertadores "Es una..."

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, valoró el rendimiento en la victoria ante Instituto, marcó aspectos a corregir y ya piensa en el debut en la Copa Libertadores.

Boca mostró una clara mejora y Claudio Úbeda ya apuntó a la Copa Libertadores Es una...

Boca Juniors volvió a sonreír en La Bombonera con un triunfo que dejó señales positivas. El 2-0 frente a Instituto de Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, no solo significó tres puntos, sino también una mejora en el funcionamiento del equipo. Tras el partido, el entrenador Claudio Úbeda analizó el rendimiento y ya puso el foco en el gran objetivo: la Copa Libertadores.

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Los goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro sellaron una victoria que dejó conforme al cuerpo técnico, en un contexto donde el equipo necesitaba recuperar confianza desde el juego.

Qué destacó Úbeda sobre la mejora de Boca

En conferencia de prensa, el “Sifón” valoró no solo el resultado, sino la forma en que se consiguió. “Necesitábamos un resultado contundente y hoy lo tuvimos, no solamente por el resultado sino por el funcionamiento”, señaló.

El entrenador también hizo hincapié en la respuesta del equipo durante el partido. “El equipo no se puso nervioso, tuvo paciencia, generó situaciones de gol y mostró superioridad”, explicó, en una referencia directa a uno de los puntos que venían siendo cuestionados en presentaciones anteriores.

Además, destacó el vínculo con los hinchas: “Me pone feliz que el hincha esté contento y sé que la única manera es ganando”, agregó.

Qué aspecto considera clave mejorar en el equipo

Más allá de la racha positiva —Boca acumula ocho partidos sin derrotas—, Úbeda fue autocrítico y marcó un punto a corregir: la solidez defensiva en momentos de riesgo.

“No sirve empatar tanto porque Boca merece ganar y tiene que ganar de local”, afirmó. En ese sentido, explicó que el equipo debe ajustar detalles cuando se lanza al ataque: “Cuando uno toma más riesgos y genera espacios, los rivales pueden aprovechar los contragolpes”.

Para el entrenador, reducir esas situaciones será clave para aumentar las chances de triunfo en los próximos encuentros.

Cómo se prepara Boca para el inicio de la Copa Libertadores

Con la fecha FIFA como pausa en el calendario local, el foco empieza a trasladarse hacia el plano internacional. Boca tendrá una seguidilla de partidos con poco descanso, por lo que el cuerpo técnico ya planifica una rotación amplia.

“Vamos a necesitar de todos. Habrá muchos partidos seguidos y cada tres o cuatro días”, anticipó Úbeda, quien dejó en claro que todo el plantel deberá estar listo para competir.

El objetivo es llegar en las mejores condiciones al debut frente a Universidad de Chile, programado para el martes 7 de abril.

Qué significa la Libertadores para Úbeda

El entrenador no ocultó la importancia que tiene el torneo en su carrera. “Es el paso más importante con estos colores. La Libertadores es una responsabilidad enorme”, aseguró.

En esa línea, remarcó la necesidad de sostener el nivel mostrado ante Instituto y trasladarlo al ámbito internacional. “Aplicar concentración y trabajo en el día a día será indispensable”, concluyó.

Con una mejora evidente en el rendimiento y el desafío continental en el horizonte, Boca comienza a construir su camino con la mirada puesta en el máximo objetivo.

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