Las tres buenas noticias que recibió Gallardo para el partido de River en Chile ante Colo-Colo

Lo de Enzo Pérez finalmente no sería tan grave y el volante central viajaría a Santiago de Chile para jugar contra el Cacique, aunque probablemente no sea arriesgado y vaya al banco.

Nicolás de la Cruz y Esequiel Barco volverán a estar disponibles luego de las molestias musculares por las que transitaron. El uruguayo y el mediapunta serían titulares el miércoles por la Libertadores.

Gallardo y un acto de violencia fuera de lugar

Andrés Herrera, el lateral derecho, fue a buscar un cambio de frente, dejó que pique la pelota y no alcanzó a cabecearlo. Gallardo le avisó "que no pique", Herrera no hizo caso y recibió un gesto violento del DT.

Lo que pareció un simple correctivo fue una actitud repudiable del Muñeco Gallardo con su futbolista, que no reaccionó ante la situación y siguió concentrado en el partido.