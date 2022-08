Lionel Scaloni habló de la lista para el Mundial Qatar 2022

Qué jugadores irían: "Si ves las listas nuestras últimamente, son siempre 26, 27, 28 o 29 jugadores y ahora podemos llevar 23... No descartamos nada porque no está bueno y no tendríamos que hacerlo. Está bastante claro que la lista saldrá de los que estuvieron con nosotros".

Su relación con Lionel Messi

"No tuve que llamarlo a Leo para que venga, con Aimar lo llamamos para decirle que asumíamos interinamente. Tocaba que se entere de boca nuestra. Cuando nos quedamos definitivamente, él decide volver y dijo que si lo convocábamos venía, fue todo muy natural. Él demuestra el amor por la Selección de la misma manera que lo ven dentro de la cancha. No sé si hubo alguna vez que haya jugado mal... Siempre da el grano de arena al equipo".