Marcelo Gallardo confirmó el equipo, elogió el nuevo formato del fútbol argentino y avisó que River "no está en oferta"

Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa este mediodía para referirse al partido que mañana jugará River contra Liga de Quito por la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Si River gana, quedará puntero de su zona.

🗣️ Marcelo Gallardo: "Los equipos argentinos hoy están en su mayoría clasificados, hemos estado a la altura más allá de la inactividad. Muchos dudaban y con razón, era normal que se dudara, pero dimos la muestra de carácter para salir a competir". #GallardoEnVivo 🎙️ pic.twitter.com/n6S0rXeQSD — River Plate (@RiverPlate) October 19, 2020

El Muñeco confirmó al once: "Paulo Díaz será el reemplazante de Martínez Quarta y será el único cambio". Así las cosas, mañana River irá con Armani; Montiel, Díaz, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, De la Cruz, Álvarez; Suárez y Borré.

Además, Gallardo se refirió al nuevo formato de la Liga Profesional, que comenzará el 30 de octubre y elogió cómo se disputará: "El torneo es de lo más coherente dentro de las posibilidades. Lo importante es que arranca".

Luego, se expresó sobre las posibles ofertas que pueden seguir llegando por jugadores de River: "Pareciera que estamos como en una cartelera. Que pueden venir a buscar jugadores buenos y baratos. Que estamos en oferta. No, no estamos en oferta. Entendemos que hay una realidad compleja, y si hay ofrecimientos reales, se analizarán. Pero no podemos ir atrás de cada sondeo".