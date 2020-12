El mensaje de Dalma tras el homenaje a su papá en La Bombonera: "No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin él"

Diego y Dalma

Dalma Maradona vivió un domingo que jamás olvidará: fue la invitada especial a La Bombonera para ver Boca-Newell's y fue testigo y protagonista del homenaje que se realizó en La Boca a su padre Diego, fallecido el miércoles de un paro cardiorrespiratorio.

Las imágenes de la hija de Diego Armando Maradona llorando desconsoladamente en el palco impactó a todos. Dalma, desde su Instagram, agradeció tan sentido homenaje y puntualizó en Cristian Riquelme, hermano de Juan Román, vicepresidente segundo de Boca.

El mensaje de Dalma tras el homenaje a su papá 🔟♾️



♥️ "No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin él, pero tampoco quería dejar el palco vacío. Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño" ♥️ pic.twitter.com/fTA8NERnuJ — Ovación24 (@ovacion24) December 1, 2020

"Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papà ! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva, hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA❤️, los de Newell’ s old boys y especialmente Cristian Riquelme! No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin el, pero tampoco quería dejar el palco vacío! Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino! Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo,Mary, Lili y sus nietos".