Milton Leyendeker y una revelación que sorprende tras la patada a Exequiel Zeballos

El defensor de Agropecuario habló con ESPN F90 y contó que le escribió un mensaje al delantero de Boca, pero que éste no le respondió. "Un poco angustiado. Me pasaron un número ayer, pero no le llegaba el mensaje y me dijeron que lo había cambiado. Hoy les escribí a él y al padre pero no sé si no lo leyeron o qué, pero no me contestaron".

"Igualmente eso pasa a un segundo plano, lo importante es que Zeballos se recupere rápido y lo mejor posible", aseveró el defensor.

Qué lesión tiene Zeballos, tras la patada en Boca - Agropecuario y cuánto tardará en volver a jugar

Esta mañana, el delantero de Boca fue sometido a una resonancia magnética y la misma determinó, según informó el parte médico oficial del club, que "sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho".

Pasando en limpio, Zeballos padece una ruptura de la parte posterior de la tibia - a nivel del tobillo-, además de tener comprometido el ligamento interno y otro que une la tibia y el peroné por delante. De acuerdo a lo que indican desde Boca, luego de la operación de esta tarde que se realizará en una clínica de San Isidro, el tiempo de recuperación para que pueda volver a las canchas sería de un plazo de entre 4 y 6 meses.

La patada que fracturó al Changuito Zeballos

Milton Leyendeker le metió una patada descomunal a los 7' a Exequiel Zeballos y el árbitro primero le mostró amarilla pero luego lo expulsó por la fuerza desmedida de la falta.