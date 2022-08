El Changuito Zeballos va a quirófano: cuál es el grado de la lesión y a qué hora lo operan 

Embed

El pibe de Boca salió llorando del verde césped y sufrió un fuerte traumatismo detrás de la tibia de su pierna derecha, que la tenía muy hinchada y debieron ponerle hielo en el banco de suplentes. Apenas finalizó el encuentro ante el Sojero, el futbolista fue la clínica a realizarse placas que no permitieron determinar con precisión la lesión. Sin embargo, esta mañana la resonancia magnética que le practicaron arrojó que tiene una fractura en la tibia y a su vez, comprometido un ligamento del tobillo derecho.

Embed

El comunicado de Boca sobre la lesión del Changuito Zeballos

"Exequiel Zeballos sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico", reza el comunicado de Boca.

WhatsApp Image 2022-08-11 at 12.37.16 PM.jpeg

Boca-Agropecuario: qué dijo Milton Leyendeker tras la artera patada a Exequiel Zeballos

El defensor de Agropecuario Milton Leyendeker justificó su patada: "No fue mi intención, voy firme a la pelota y justo me la puntea. Se da que lo engancho a él, espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente. No quise pegarle. En la cancha pensé que estaba bien con la amarilla, por eso me voy. Después cuando me llama y veo la roja, me sorprendo porque no hay VAR ni nada. En el vestuario vi la jugada y es una patada fuerte".

Embed

Noticia en desarrollo...