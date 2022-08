Boca-Agropecuario: qué dijo Milton Leyendeker tras la artera patada a Exequiel Zeballos

El jugador se justificó de la siguiente manera: "No fue mi intención, voy firme a la pelota y justo me la puntea. Se da que lo engancho a él, espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente. No quise pegarle. En la cancha pensé que estaba bien con la amarilla, por eso me voy. Después cuando me llama y veo la roja, me sorprendo porque no hay VAR ni nada. En el vestuario vi la jugada y es una patada fuerte".

Embed

"En ningún momento le quise pegar. Juego al límite, es mi primera expulsión en mi carrera. No le quiero pegar, quiero ir a la pelota y justo me la puntea. Quiero tirarla afuera y por eso lo engancho así, no quise marcar territorio ni nada por el estilo. Quiero pedirle mil disculpas, más que eso no puedo hacer", cerró el defensor central.

Así fue la artera patada a Exequiel Zeballos en Boca-Agropecuario