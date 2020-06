La renovación de Tevez: ese caso que volvió a abrir la grieta en un Boca que no descansa ni en cuarentena

Carlos Tevez y su futuro.

Lo que parecía traer calma y evitar un conflicto mayor, con el paso de las horas el caso Tévez aturde al mundo Boca. Debemos significar que el conflicto se da en el marco de una negociación económica. Todo surgió por diferencias en montos y términos de la renovación. La consecuencia de esos cruces derivó en la propuesta paliativa que Tévez le hace a Boca el último viernes en radio La Red.

En el comienzo de las gestiones, Boca le propone cierto monto a valor referencia del dólar oficial por 1 año. Tevez, a través de su representante Adrián Ruocco, propone 1 año y medio a montos más elevados y algunos items por producción como gol, cantidad de partidos consecutivos, Copa Libertadores, etc.

En el medio de este intercambio de propuestas, aparecen las duras e inapropiadas declaraciones de Jorge Bermúdez y Raúl Cascini (miembros del Consejo de Fútbol), recordándole a Carlos que previo a la llegada de ésta gestión era un ¨ex jugador¨.

Entendieron el jugador y su entorno que esta agresión pública se trataba de una estrategia para que bajen las pretensiones, y reaparece en escena pretendiendo 6 meses de contrato y dispuesto a donar su salario a una causa benéfica.

Lo que parecía bajarle la tensión a una negociación compleja, detonó en un conflicto que no sabemos como terminará. En Boca insisten con renovarle por 1 año porque desconocen en qué nivel retornará el jugador de 36 años tras esta inactividad.

Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer. https://t.co/6IY6Znimn6 — Jorge Bermúdez (@patronbermudez) June 28, 2020

Pretenden en todo caso que sea el propio Carlitos quién decida no seguir en el club, y no justamente que Boca resuelva la partida del ídolo. Y con más argumentos para obrar de ese modo, desde la prédica de Ameal que su gestión trata bien a los ídolos, en oposición a las maneras que utilizó Angelici para con Riquelme.

Aflora en estas horas un nuevo mensaje en las redes del Patrón Bermúdez encuadrando este cambio de estrategia de Tévez en medio de una interna política del club que no pareciera calmar ni el título reciente ni la pandemia.

Esta claro que el gesto de Tévez no fue ni auténtico ni espontáneo, si no como consecuencia de una oferta económica insuficiente. El gesto caritativo (siempre elogiable) tuvo otras intenciones. Nadie cree que Tevez lo hace con un efecto altruista que lo habrá tenido muchas veces. Esa vez la idea es provocarlos. Exponer a quienes conducen el fútbol de Boca al demostrarles que amedrentar por los medios no es la manera para negociar un contrato tan controvertido. Y eso debe ser un aprendizaje para el departamento de fútbol de Boca...

Debieron advertir que detrás del caso Tevez reaparecía la grieta en un club que, ni en pandemia y disfrutando del título, logra tener paz.