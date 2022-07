Carlos Izquierdoz afuera de Boca: los entretelones

El periodista Esteban Edul contó: "Cuando lo sacó del equipo, Ibarra no es que dio la formación, y ahí Izquierdoz se enteró de que no iba a ser titular. Le habló. Hubo una conversación entre Ibarra e Izquierdoz. El DT le dijo que no lo elegía".

image.png

El descargo de Carlos Izquierdoz tras el escándalo en Boca

"En 15 años que juego al fútbol, jamás tuve un problema con alguien (salvo Mineiro)", expresó el Cali, recordando los graves incidentes en el Mineirao en la edición del año pasado del certmaen continental. Y añadió: "No crean todo lo que se dice".