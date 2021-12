Riquelme y Gallardo, los termómetros y líderes espirituales en los diciembres argentinos

Desde que Riquelme llegó a Boca como dirigente, a fines de 2019, comenzaron a sacarse chispas y a marcar los momentos de cada institución. El 23 de noviembre de ese año, Flamengo le dio vuelta una final histórica de Copa Libertadores al River de Gallardo. Semanas más tarde, Riquelme es elegido como vicepresidente de Jorge Amor Ameal en una elección histórica en Boca. El 9 de diciembre, llega cantando a la carpa de votación junto a los hinchas, aprovechando la caída Millonaria en la final de la Libertadores con el doblete de Gabigol.

Riquelme cantando con los hinchas

Ese mismo día, del otro lado de la vereda, aparecía Gallardo en un Monumental colmado, luego del partido

Gallardo cantó como un hincha más en los festejos del 9 de diciembre

contra San Lorenzo y cantaba con su gente: " Gracias por esta alegría, de ganarle a Boca, de salir campeón". Bombas de aquí para allá.

En diciembre de 2020, Riquelme da su primera entrevista como vice de Boca al sitio Goal y EA Sports, por su llegada al FIFA 21 como uno de los jugadores Leyenda. "Si sos buenos, tenés que ganar la Libertadores", decía. Con la pandemia, el mano a mano Marcelo-Román fue corrido para enero. Boca y River empataron 2-2 en la Copa Maradona que luego levantaría el Xeneize. En marzo, yéndose de La Bombonera, Riquelme grita a la transmisión televisiva: "Hace mucho que juega mal River". Claro, Boca había eliminado a River de la Copa de la Liga y había cortado la supremacía en cruces directos.

RIQUELME GRITA HACE MUCHO QUE JUEGA MAL RIVER. (BOCA 1 RIVER 1)

El Muñeco, lógicamente, no se quedó callado frente a este grito de JRR: "No pensé nada de lo que dijo Riquelme. Tengo entendido que se lo dijo al periodismo. No me hago cargo porque es una opinión totalmente diferente, no estoy de acuerdo".

Gallardo le respondió a Riquelme y se refirió al futuro de Borré

Durante este diciembre, la balanza estuvo más equiparada, sin un claro ganador del año pero con ambos como protagonistas de los festejos de sus clubes. Por un lado, Gallardo mantuvo en vilo a todo el mundo River por su continuidad. Marcelo confirmó que seguía un año más en el club justo el día que Boca jugaba la final contra Talleres. En el tercer aniversario de la final de Madrid, volvió a cantar con los hinchas y les propuso "cerrar los ojos e imaginar qué hubiera pasado" si River perdía esa final. Nada de eso pasó y los hinchas estallaron de emoción con su líder.

Gallardo canta con los hinchas de River el 9/12 | "Gracias por esta alegría..."

La noche anterior, Riquelme celebró como un hincha más la Copa Argentina ganada por penales en Santiago del Estero: revoleó la camiseta, celebró y le dedicó el título "a todos, la re p... madre que lo re parió".

Gallardo y Riquelme, a cada fin de año, parecen sacar lápiz y papel, se sientan cara a cara y se anotan las batallas ganadas y perdidas. Y lo mejor de todo es que las exponen, apasionados, convencidos, seguros de que un pueblo viene detrás de suyo. Justo en una época del año donde el país se exprime en dudas, en crisis, en caos, aparecen los guías para indicarle a los devotos cuál es el camino.