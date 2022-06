Rojo y Benedetto, castigados: los motivos de la decisión de Battaglia

image.png

Battaglia no convocó a Benedetto y Rojo: el motivo

Ninguno de los dos jugadores -capitanes del plantel por detrás de Carlos Izquierdoz- manifestaron dolencias físicas en las últimas prácticas en Ezeiza. Es más, los dos habían formado parte de la práctica que se llevó a cabo el lunes y nada parecía indicar que estaban sancionados.

Entonces, ¿por qué no fueron convocados? El DT del Xeneize decidió bajarlos del avión por motivos extrafutbolísticos: ambos referentes faltaron al entrenamiento del domingo (Benedetto, en particular, estuvo en el cumpleaños de Iván Marcone, un ex compañero en Boca) y, ante esta situación, Battaglia volvió a hablar de reglas y dejó en claro que todos los jugadores deben cumplirlas.

Otro de los jugadores que no fue convocado fue Gastón Ávila, quién se marcharía del Xeneize en lo próximos días para volver a vestir la camiseta de Rosario Central, a préstamo.

Por su parte, Jorman Campuzano, Pol Fernández y Eduardo Salvio, que se perdieron el debut contra Arsenal el último domingo en La Bombonera, volvieron a concentrar para el duelo ante Ferro.

El posible formación de Boca con Ferro por Copa Argentina

Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Luis Vázquez y Sebastián Villa.