El Ruso Ribolzi banca el regreso de Centurión a Boca: "Si vuelve, va a estar bien acompañado"

Ricky se muere por volver

Es sabido que Ricardo Centurión tiene ganas de tener revancha en Boca y siempre que puede, lo deja claro públicamente.

El Ruso Ribolzi, exjugador y campeón con Boca, habló en Boca de Selección y dejó en claro que banca su regreso: "Va a estar bien acompañado, es un jugador de los que no hay. Maneja los dos perfiles y encara en el uno contra uno. Me encanta. Con el técnico actual y Román tendrá un respaldo. De eso no me cabe ninguna duda".

Ricky finaliza su préstamo en Vélez y debe volver a Racing, que no tiene problemas en negociarlo. A Riquelme le gusta y habrá que ver cómo se desenvuelven las negociaciones.