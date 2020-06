El sincericidio de David Luiz: "No fue culpa del equipo, fue mi culpa; cometí errores los dos últimos meses"

David Luiz, defensor de Arsenal, tuvo una noche para el olvido en el regreso de la actividad en la Premier League. El defensor brasileño ingresó desde el banco a los 23 minutos de partido por la lesión de Pablo Mari y en el puñado de minutos que estuvo en cancha hilvanó errores que le costaron la caída a su equipo: mal rechazo y primer gol de Manchester City sobre el final del primer tiempo, penal cometido y expulsión al inicio del complemento para el 2-0 parcial que luego se convirtió en 3-0 para el equipo de Pep Guardiola.

“No fue culpa del equipo, fue mi culpa. Creo que el equipo ha jugado realmente bien, especialmente antes de quedarnos con diez jugadores", afirmó el defensor tras el partido en declaraciones a Sky Sports. E incluso fue más allá: "En los últimos dos meses he cometido errores. Tenía que actuar de otra forma: decidir si alargo mi contrato y me quedo o no. Y no lo he hecho y esto es error mío”.

David Luiz lamentó la incertidumbre sobre su futuro en el club y cómo pudo afectar en su partido. El zaguero tiene contrato con Arsenal hasta el 30 de junio y aún no ha decidido si seguirá en el club dentro de dos semanas.

Mikel Arteta, entrenador de los Gunners, lo defendió ante los medios: “Mi opinión sobre David no ha cambiado y no olvido lo que ha hecho por el equipo y por mí. Ha hablado con el vestuario, es un tipo muy honesto y claro”.