En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
AMBA
Pronóstico del tiempo
Clima

Pronóstico para el AMBA: mañanas heladas y tardes frescas antes del fin de semana largo

El martes será el día más agradable antes del feriado largo, mientras que el resto de la semana estará marcado por el aire frío y el cielo parcialmente nublado.

Banner Seguinos en google DESK
Pronóstico para el AMBA: mañanas heladas y tardes frescas antes del fin de semana largo

Pronóstico para el AMBA: mañanas heladas y tardes frescas antes del fin de semana largo

El frío seguirá siendo protagonista en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante toda la semana previa al fin de semana largo del 25 de mayo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas se mantendrán bajas y las mínimas rondarán entre los 5 y 7 grados, por lo que habrá que reforzar el uso de abrigo, especialmente durante las mañanas y las noches.

Leé también Alerta amarilla en CABA: cómo estará el clima durante el resto del fin de semana largo
Hay alerta amarilla por tormentas en fin de semana largo. 

La semana comenzó con lluvias y condiciones inestables en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, aunque con el correr de los días el tiempo mejorará y predominará el cielo despejado o parcialmente nublado.

Para este domingo se esperan lluvias aisladas durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde. Además, soplarán vientos del sur que luego rotarán al sudeste. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 15.

frio polar extremo.jpg

Cómo seguirá el clima en la semana

El lunes llegará el día más frío de toda la semana. El SMN anticipa una jornada con cielo despejado y viento del oeste cambiando al noroeste, mientras que las marcas térmicas se moverán entre los 5 y los 17 grados.

El martes aparecerá como el día más agradable dentro del panorama otoñal. Se prevé cielo despejado a ligeramente nublado, con temperaturas que irán de los 6 a los 18 grados y vientos del oeste rotando al sudoeste.

A partir del miércoles volverán las condiciones más frescas, con cielo ligeramente nublado y vientos del sur. La mínima será de 7 grados y la máxima de 16.

Para el jueves se espera mayor presencia de nubosidad, con cielo mayormente nublado y temperaturas entre los 6 y 15 grados. El viento soplará desde el sudoeste.

En tanto, el viernes continuará el ambiente frío en el AMBA, con cielo parcialmente nublado y registros térmicos nuevamente entre los 6 y 15 grados. El viento rotará del sudoeste hacia el norte.

Ya de cara al inicio del fin de semana largo, el sábado se presentará con cielo algo nublado, vientos del norte y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 15 grados, manteniéndose el aire frío típico de esta época del año.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AMBA Pronóstico del tiempo
Notas relacionadas
Clima irrespirable en LN+: revelan la feroz interna entre Débora Plager y Cristina Pérez
Alerta por ola de frío polar en Argentina: cómo estará el clima durante el resto del fin de semana largo
Cómo estará el tiempo el fin de semana en el AMBA: ¿vuelve la lluvia?

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar