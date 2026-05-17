Pronóstico para el AMBA: mañanas heladas y tardes frescas antes del fin de semana largo

Cómo seguirá el clima en la semana

El lunes llegará el día más frío de toda la semana. El SMN anticipa una jornada con cielo despejado y viento del oeste cambiando al noroeste, mientras que las marcas térmicas se moverán entre los 5 y los 17 grados.

El martes aparecerá como el día más agradable dentro del panorama otoñal. Se prevé cielo despejado a ligeramente nublado, con temperaturas que irán de los 6 a los 18 grados y vientos del oeste rotando al sudoeste.

A partir del miércoles volverán las condiciones más frescas, con cielo ligeramente nublado y vientos del sur. La mínima será de 7 grados y la máxima de 16.

Para el jueves se espera mayor presencia de nubosidad, con cielo mayormente nublado y temperaturas entre los 6 y 15 grados. El viento soplará desde el sudoeste.

En tanto, el viernes continuará el ambiente frío en el AMBA, con cielo parcialmente nublado y registros térmicos nuevamente entre los 6 y 15 grados. El viento rotará del sudoeste hacia el norte.

Ya de cara al inicio del fin de semana largo, el sábado se presentará con cielo algo nublado, vientos del norte y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 15 grados, manteniéndose el aire frío típico de esta época del año.