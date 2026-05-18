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Aumentaron los boletos de colectivos y trenes en el AMBA: cómo quedaron las tarifas

Desde este lunes 18 de mayo rigen nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. El boleto mínimo de colectivos nacionales sube 2% y los trenes tendrán un incremento del 10%.

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Aumentan los boletos de colectivos y trenes en el AMBA: cómo quedan las tarifas desde este lunes

Aumentan los boletos de colectivos y trenes en el AMBA: cómo quedan las tarifas desde este lunes

El Gobierno nacional oficializó nuevos aumentos en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde este lunes 18 de mayo, el boleto mínimo de las líneas de colectivos de jurisdicción nacional aumenta un 2%, mientras que los pasajes de trenes suben un 10%.

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La medida fue formalizada mediante la resolución 27/2026 publicada en el Boletín Oficial y forma parte del esquema de actualización tarifaria previsto hasta septiembre.

En el caso de los colectivos nacionales que circulan entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, el boleto mínimo pasó de $700 a $714 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. Para los usuarios con Tarifa Social el valor es de $321,30, mientras que quienes viajen con SUBE sin registrar deben pagar $1.428.

Además, el cronograma prevé nuevas subas del 2% el 15 de junio, cuando la tarifa mínima llegará a $728, y otro incremento igual el 15 de julio, que llevará el boleto a $742.

En paralelo, el sistema ferroviario tendrá una actualización más pronunciada. Desde este lunes, el boleto mínimo de tren pasó de $280 a $310. Luego habrá nuevos aumentos escalonados: en junio subirá 15% hasta $379; en julio aumentará a $428; en agosto llegará a $480; y en septiembre alcanzará los $528.

Aumentó el boleto de colectivos en el AMBA

  • Boleto mínimo de 0 a 3 km: $714
  • 3-6 km: $807,07
  • 6-12 km: $894,17
  • 12-27 km: $983,78
  • Más de 27 km: $1085,49

Trenes más caros

  • El boleto mínimo queda en $310 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.
  • El boleto segundo sección, $420.
  • El boleto tercera sección, $520.

En caso de contar con Tarifa Social, que aplica un descuento del 55% en el boleto.

Para quienes no tengan la tarjeta SUBE y paguen su pasaje en efectivo en las boleterías, será aún más caro: pagarán una tarifa diferencial de $1100.

Los argumentos dio el Gobierno para aplicar el aumento

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que el objetivo es reducir el atraso tarifario acumulado y disminuir la dependencia de subsidios estatales. Según datos oficiales, en diciembre de 2023 las tarifas cubrían apenas el 2% del costo operativo del sistema ferroviario, mientras que actualmente alcanzan cerca del 5%.

El incremento también se da en medio del conflicto entre el Gobierno y las empresas de colectivos del AMBA.

Las compañías sostienen que las actualizaciones quedan por debajo de la inflación y denuncian demoras en el pago de subsidios. Según fuentes del sector, la Nación mantiene una deuda de $35.000 millones vinculada al denominado “atributo social”.

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En las últimas semanas, varias empresas redujeron frecuencias por el aumento de costos operativos, principalmente por el combustible, lo que afectó a miles de usuarios.

El aumento del transporte también impactará sobre la inflación de mayo. En abril, el rubro Transporte fue el que más subió dentro del índice general de precios, con una variación del 4,4%, según el INDEC.

Pese a los incrementos, las tarifas del AMBA continúan siendo las más bajas del país. Actualmente, el boleto mínimo cuesta $1.900 en Santa Fe capital, $1.720 en Córdoba y Rosario, $1.550 en Mar del Plata y $1.140 en Neuquén.

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