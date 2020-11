En contra de todos los pronósticos, Javier Mascherano anunció su retiro del fútbol

Javier Mascherano

“Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en la Argentina”, dijo Javier Mascherano y dejó el fútbol profesional.

El Jefecito dio una conferencia de prensa luego de la derrota de Estudiantes, su último club, contra Argentinos Juniors en La Plata por 1-0 y anunció que se retira de la actividad a los 36 años.

“Es una decisión que ya hace tiempo venía pensando, la había hablado con el club. Es momento de terminar mi carrera, por sensaciones que tengo, por un montón de cosas que me fueron pasando en estos meses que hacen que, habiéndolo pensado, lo más correcto es terminar hoy. He vivido mi profesión al máximo, al 100%, di lo máximo que podía. Y hoy me encuentro con que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes, ni a mis compañeros ni a esta profesión que me ha dado todo", se sinceró.

“Volví post pandemia creyendo que esa ilusión la iba a sentir, todo eso que me hizo sentir quién soy, y me di cuenta que, por respeto a todos, es el momento de dar un paso al costado”, cerró el relato.

La carrera de Mascherano quedó tapizada de profesionalismo, liderazgo y títulos. Surgió de River, pasó por Corinthians (Brasil), West Ham United y Liverpool (Inglaterra), Barcelona (España), Hebei Fortune y Estudiantes. A nivel clubes se bordó 21 estrellas. y ganó el subcampeonato en Brasil 2014 con el seleccionado.