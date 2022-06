Mauro, un atrevido que enfrentó al ex futbolista, no se asustó ni un poco a la hora de pisársela al Apache. Lejos de eso, cuando el ex jugador de Boca se le fue encima, ¡le tiró un caño!

El código implícito de estos partidos dice que, la víctima del túnel, tiene la mínima posibilidad de aplicarle un correctivo al rival que la "canchereó". En este caso, le tóco nada más y nada menos que a Tevez que le hizo dos llamados de atención a su contrincante. Primero, lo fue a buscar arriba y alcazó a decirle algo, luego, se la volvió a pisar y Carlitos no dudó en tirarlo y mirarlo de reojo.

image.png

El video del caño que "se comió" Carlitos Tevez