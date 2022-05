Violencia de género: fuerte carta del Ministerio de la Mujer a la AFA

carta1.jpg

“Entendemos que hay buenas prácticas que se vienen llevando adelante en distintos clubes de fútbol de Argentina y del mundo, vinculadas a jugadores profesionales que tienen denuncias por hechos de violencia por motivos de género o que resultan sindicados como agresores de tales actos”, sostuvo la ministra quien se ofreció a acompañar desde el ministerio a aquellos clubes y dirigentes que quieran aplicar dichas (buenas) prácticas.

“El mensaje que se emite, al no dar respuestas claras frente a situaciones de violencia de género es muy negativo, así como el impacto es positivo cuando sí las dan”, afirmó la ministra

"La implementación efectiva de cláusulas de exclusión preventiva del plantel o rescisión de contrato para aquellos jugadores cuyas acciones se aparten de lo establecido en los protocolos de abordaje ante situaciones de violencia por motivos de género y/o que estuvieran imputados o condenados en causas judiciales por violencia de género es una práctica que consideramos sumamente valiosa y oportuna", escribió la funcionaria.

"El deporte, y en particular el fútbol, por su masividad y popularidad, tiene un rol social influyente tanto para la formación integral de las personas que lo practican como para toda la sociedad. En ese sentido, no podemos obviar el papel que cumplen los jugadores profesionales y dirigentes deportivos al promover ciertas formas de actuar que construyen referencia para las infancias y las juventudes. Es por ello que las instituciones deportivas y sus dirigentes deben aportar en la construcción de una sociedad inclusiva y sin violencias. El mensaje que se emite, al no dar respuestas claras frente a situaciones de violencia de género, es muy negativo, así como el impacto positivo cuando sí las dan", agregó Gómez Alcorta.