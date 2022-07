Y un día, volvió: el "Tano" Pasman fue al Monumental y estalló de bronca por el gol anulado a River

Un simpatizante que estaba detrás de Pasman, lo filmó mientras este intentaba golpear, a patadas y con sus manos, una de las butacas de las tribunas del Monumental. Ante su reacción, una de sus hijas, que estaba delante del hombre, le dijo: "Papá, te va a dar algo".

Y no, no es una forma de decir. Hace un tiempo, el "Tano" tuvo problemas de salud por su fanatismo por River: en el 2014, tras el choque de la ida de la Copa Sudamericana ante Boca, que terminó en un empate sin goles, sufrió una isquemia cerebral, un accidente cerebrovascular (ACV).

“Fue duro. Se asustaron mucho mis hijos y mi mujer. Empezó el partido y no me llegaba agua al tanque. Quería decir una cosa y decía otra, no me acordaba los nombres, me contó mi hija que le pregunté cómo se llamaba el 9 de River; era Teo Gutiérrez”, afirmó Pasman, poco tiempo después.

“Estuve internado 24 horas. Cuando el médico me dio el alta me recomendó no ver la revancha. Me senté en la cama y le dije: ‘Le decís esto a mi familia y te cago a trompadas’. Pero una noche antes del partido vinieron todos mis hijos a comer a casa. Fui al grano y les pregunté: “¿Qué pasa que están todos acá?”. Me pidieron por favor que no lo vea. Decí que ganamos con un golazo de Pisculichi”, agregó en una entrevista que le brindó a Infobae.

Los videos de este hincha de River cuando el Millonario descendió, dieron la vuelta al mundo. Actualmente, el equipo de Nuñez atraviesa una situación totalmente diferente a nivel futbolístico, pero el "Tano" Pasman vive los partidos con la misma intensidad y nerviosismo.