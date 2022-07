El reconocido actor que predijo y anunció el fin de la era de Marcelo Gallardo en River

El galán había dicho en el 2021: "Al clásico lo gana Boca. Va a marcar un antes y un después en Gallardo, empieza su caída", fueron las palabras de Esteban Lamothe, quien tuvo un rol protagónico en la ficción de Pol-Ka, 'La 1-5/18' (El Trece).

Claramente, los hinchas del Xeneize se volvieron locos a partir de la declaración de quien también formó parte de la serie 'El Marginal' y en las redes sociales lo bautizaron como un profeta.

Por otra parte, no pudo ocultar su idolatría para con el entrenador de River: "Lo amo a Gallardo. Soy de Boca, pero lo amo", sostuvo con total firmeza y sorprendió a más de uno, debido a la rivalidad que hay entre ambos equipos. Y añadió: "No puedo creer cómo gana. O sea, si un tipo tiene ese equipo hace que el fútbol argentino se eleve", completó.

¿Marcelo Gallardo se va de River después de la Copa Libertadores 2022?

River quedó sorpresivamente eliminado de la Copa Libertadores en los octavos de final: empató 0-0 contra Vélez en el Monumental por el partido de vuelta y, por el 0-1 en Liniers, se quedó afuera del máximo torneo continental de forma prematura. Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa tras el encuentro y se lo notó quebrado.

Un Gallardo angustiado y decepcionado con el arbitraje dejó una frase que alimenta los rumores de su salida del club a fin de año, luego de 8 años en el cargo: "Son muchos años".

La declaración completa del Muñeco: "Hay un desgaste de muchos años, mucha exigencia. Uno a veces se pone a pensar: son muchos años. Y cuando tenés estos momentos de desilusión, de dolor, de injusticia, tenés que saber medir cada cosa, y poner cada cosa en su lugar".

Y amplió: " Principalmente yo que soy el cabeza de grupo, para ver si cada cosa en su lugar está bien, más o menos, o está mal. Es una acción que se hace interna. Particularmente he sido muy crítico con la gestión, no me escucharon hablar con el cassette, digo lo que pienso, lo que siento, en relación a la verdad, a la realidad".