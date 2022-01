Presentamos 8 claves para pasar en limpio este caso de presunto espionaje ilegal y sus implicancias en otras causas.

1- ¿Qué información surge del video de la AFI?

El video que forma parte de la denuncia muestra el desarrollo de una reunión en la sede del Banco Provincia de Capital Federal, el 15 de junio de 2017.

Alrededor de una gran mesa rectangular aparecen sentados el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Infraestructura, Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia de la provincia, Adrián Grassi, el senador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, y el actual intendente de La Plata, Julio Garro.

También se identifican al exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián Destéfano; Dario Biorci, el exjefe de Gabinete de la subdirectora del organismo, Silvia Majdalani, y cuñado de Daniel Angelici; y el exjefe de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra.

Hay empresarios ligados a la construcción: el director general de Copetro, y vicepresidente 2° de la Unión Industrial del Gran La Plata, Marcelo Jaworski; el representante del Grupo Ocsa y la Cámara de Desarrolladores Urbanos, Ricardo Alconada; el presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, Guillermo Moretto; el vicepresidente 1° de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (APYMECO), Jorge Oscar del Río; el presidente de Agrineco, Fabián Cusini; el director de ACIP, Fernando Sacrachi; y el director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción, Bernardo Zaslascky.

Durante la filmación se pudo escuchar a Marcelo Villegas decir “si yo pudiera tener una GESTAPO, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

Puntualizó que "no estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un viceministro de Justicia, un senador del gobierno Nacional, si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial".

El ex ministro de Trabajo de Vidal afirmó en ese encuentro que “necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial”.

Asimismo, se logró escuchar a Darío Biorci señalar que el procedimiento que proponen requiere de la colaboración de los empresarios. El espía-jefe pregunta “¿qué posibilidades tenemos, con absoluta sinceridad quiero que me contesten, de que alguno de sus asociados, no digo ustedes mismos que también lo pueden hacer o no, se presten a que podamos hacer un trabajo de cableado en aquellas personas que tienen la responsabilidad de llevar la obra adelante?”.

El objetivo parecía ser grabar las supuestas maniobras de extorsión.

2- ¿Qué dice la denuncia de la AFI?

La denuncia fue presentada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, porque consideró que el video revela una “mesa judicial de la provincia de Buenos Aires”. En sus declaraciones a la prensa detalló que los involucrados “hablan de una GESTAPO para terminar con los gremios”.

El escrito expresa que en el “material audiovisual podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.

Caamaño contó que encontraron el video en un “disco en desuso”, que estaba en una oficina del organismo, y que su contenido no proviene de un registro oficial de inteligencia.

3- ¿Cuál es el objeto de la investigación judicial?

La investigación judicial se basa en los hechos que describe el video para saber si efectivamente estaban organizando maniobras de persecución a sindicalistas. El aludido en la filmación es “Pata” Medina, quien precisamente resultó detenido tres meses después de la reunión, por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, que lo procesó por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.

4- ¿Qué medidas tomó la justicia desde que recibió la causa?

La fiscal federal de La Plata, Ana Russo, impulsó la investigación ante el juez federal 3, Ernesto Kreplak, e imputó al exministro de Trabajo, Marcelo Villegas. En el mismo sentido, solicitó la identificación del resto de los presentes en la reunión del Banco Provincia y requirió varias medidas de prueba.

Como respuesta, el juez Kreplak dispuso siete allanamientos: en la oficina del intendente de La Plata, Julio Garro, del senador bonaerense Juan Pablo Allan, y en los domicilios laborales de Roberto Gigante, Marcelo Villegas, Adrián Grassi, Juan Sebastián De Stéfano y Darío Biorci.

Finalmente, ordenó que el Banco Provincia presente los registros de ingresos y egresos, y la información disponible de las cámaras de seguridad correspondientes al día de la reunión.

5- ¿La causa GESTAPO podría terminar en Comodoro Py o recibir otros cuestionamientos?

Un detalle que aún no cobró relevancia en el expediente es que, si se toma en cuenta que los hechos que se investigan se produjeron en Capital Federal, alguien podría cuestionar la competencia del juez de La Plata, para pedir que se remita el caso a los Tribunales de Comodoro Py. Lo cierto es que ninguna de las partes involucradas lo planteó hasta ahora, pero en la medida que avance la pesquisa, no puede descartarse que se convierta en uno de los incidentes a resolver.

Las averiguaciones recién comienzan, resta revisar pruebas, que la justicia defina si hubo o no delito, y eventualmente convocar a los sospechosos a declarar en indagatoria, para que se defiendan antes de que el magistrado a cargo resuelva su situación procesal.

Por otro lado, el video en cuestión podría ser tomado como un indicio de espionaje a los dirigentes del gobierno de Maria Eugenia Vidal, por lo que los imputados en la supuesta “mesa judicial para perseguir a los sindicatos”, podrían considerarse víctimas de operaciones ilegales de la AFI que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante el gobierno de Mauricio Macri, y terminar solicitando invertir la carga de la prueba, lo que se describiría como “el espionaje ilegal del espionaje ilegal”.

6- ¿En qué otras causas puede influir este video?

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi solicitó el video de la causa GESTAPO para determinar si debe ser incorporado en el expediente que investiga el presunto espionaje ilegal de la Banda “Super Mario Bros”, que originalmente había tramitado en Lomas de Zamora.

Se trata del caso donde estaba procesado Gustavo Arribas por el delito de asociación ilícita, hasta que la Cámara Federal resolvió revocar porque opinó que los responsables serían agentes que actuaban por cuenta propia.

Precisamente a ese fallo se refería la vicepresidenta Cristina Fernández cuando lanzó un tweet que tituló "Papa Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas".

En ese mensaje por redes sociales se preguntó "¿qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal?"

7- ¿Qué repercusión tuvo esta denuncia en la CGT y la CTA?

En conjunto, la CGT y la CTA anunciaron que denunciarán a Marcelo Villegas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por promover el armado de una mesa judicial para perseguir sindicalistas.

El dirigente Roberto Baradel advirtió que las centrales obreras quieren ser querellantes en la causa judicial impulsada por la AFI ante los tribunales federales de La Plata.

8- ¿Cómo reaccionaron en el Congreso?

La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los organismos de Inteligencia decidió citar a declarar ante los legisladores a todos los presentes en la reunión que expone el video, y además a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a su exjefe de gabinete, Federico Salvai, y al actual Procurador general, Julio Conte Grand.