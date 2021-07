'No Sudden Move': Donde ver el trailer y de qué se trata la película de HBO Max

El film de Benicio del Toro fue confirmado como parte de los estrenos del Festival de Cine de Tribeca, por lo que aprovechó esta semana para compartir su tráiler oficial.

El reparto de esta película está compuesto por estrellas de la talla de Don Cheadle, David Harbour, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Noah Jupe, Craig muMs Grant, Julia Fox, Frankie Shaw, Ray Liotta y Bill Duke.

“El problema es que no eres lo suficientemente inteligente para saber qué tan inteligente eres, lo que te hace impredecible, lo que hace que no se pueda confiar en ti”, le dice el personaje de Liotta a del Toro en el avance.

Luego de su debut en el festival, “No Sudden Move” podrá verse en HBO Max a partir del 1 de julio.

La dirección de Soderbergh fue a partir de un guion escrito por Ed Solomon, además de contar con la producción de Casey Silver. Los tres habían compartido trabajo en otro proyecto de HBO, la serie “Mosaic”, emitida entre 2017 y 2018.

¿Cuándo llegará a América Latina?

A diferencia de los títulos como “Godzilla vs. Kong” o “Mortal Kombat”, que a América Latina solo llegaron a través de la pantalla grande y luego tuvieron que esperar que alguna plataforma como la propia HBO Go la tuviera en su catálogo, “No Sudden Move” no tardará tanto. El film protagonizado por Benicio del Toro será uno de los primeros estrenos oficiales en HBO Max, plataforma que debutará en la región el próximo 29 de junio.

Podés ver el triller aquí: