image Foto: Horóscopo: Urano en Géminis, Saturno en Aries y Júpiter en Cáncer, el trío que redefine tu energía

Juntos, forman un combo poderoso: cabeza, acción y emoción trabajando a la par. 2025 se siente intenso, pero también liberador. Es tiempo de construir desde la autenticidad, hacer cambios con sentido y encontrar seguridad en lo emocional. El universo no pide perfección, pide presencia.

Este tránsito triple puede sentirse como una montaña rusa, pero detrás de esa intensidad hay un propósito: hacernos más conscientes de lo que realmente queremos. Si aprendemos a combinar la mente clara, la acción concreta y el corazón abierto, el resultado puede ser transformador.

Preguntas frecuentes

— ¿Qué energía predomina en 2025?

Cambio con raíz: innovación, madurez y emoción equilibrada.

— ¿Qué me conviene hacer?

Animarte a aprender, actuar con foco y cuidar tu bienestar.

— ¿Es un año fácil?

No, pero sí muy productivo. Si te animás al cambio, puede ser transformador.