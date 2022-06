Insólito: no la dejaron ingresar a un restaurante por la ropa que llevaba puesta

Embed

“Estamos en un restaurante en México; se llama ‘Cuerno’ y no nos dejan entrar. Literalmente por la vestimenta. Muestra la reserva, la tenemos y no nos dejan entrar. Solamente porque estamos vestidas así y ya no nos dejan entrar. Nos miran la ropa”, relató la joven.

Sandoval explicó que cuando llegaron, el personal de seguridad las miró "de arriba hacia abajo" y les manifestó que ya no había lugar en el restaurante, cosa que no era real, ya que, según la mujer, sí había capacidad.

“Luego salió el manager y nos pidió disculpas”, las influencers explicaron que hubieran entendido la restricción si hubiera habido una razón específica, tal como un código de vestimenta. Finalmente, ambas pudieron ingresar.