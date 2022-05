No la dejaron entrar a Disney porque llevaba puesto un top "llamativo"

Embed

"Me han dicho que para entrar tengo que irme o comprar una camiseta, así que vamos a comprar una camiseta", explicó en el vídeo que ya tiene más de 11 millones de visitas.

Tras la viralización del hecho, algunos internautas sostuvieron que DeLosReyes "violó intencionadamente el código" de vestimenta como un intento de conseguir indumentaria gratis. Esto se produce luego de que varios usuarios de TikTok revelaran el año pasado que los miembros del reparto a veces ofrecían remeras a las mujeres que no cumplían con el código de vestimenta.

image.png

A su vez, otros usuarios apoyaron a la mujer y expresaron que cada persona tiene derecho a vestirse como le gusta, y que desde el parque de diversiones le hicieron una observación porque "mantienen medidas muy a la antigua".

La joven se defendió diciendo que "no lo hice a propósito". "A mí me gusta el top, pero a Disney no", concluyó.