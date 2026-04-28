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Jubilados de ANSES en mayo: confirman cambios en las fechas de cobro

Se estableció el cronograma de pagos para el sector de adultos mayores durante el quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social diagramó las fechas de acreditación de haberes considerando las jornadas no laborables de mayo de 2026, asegurando la liquidez de fondos para todos los beneficiarios.

Jubilados de ANSES en mayo: confirman cambios en las fechas de cobro

Jubilados de ANSES en mayo: confirman cambios en las fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dispone del esquema operativo para el próximo ciclo de liquidaciones previsionales. Se informa que la planificación de los jubilados de ANSES en mayo debió ajustarse técnicamente debido a la presencia de los feriados del 1 y el 25 de mayo, lo que obligó a desplazar el inicio del calendario hacia la segunda semana del mes. Esta medida busca garantizar que los procesos de carga de datos bancarios se realicen sin interrupciones.

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El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social operará bajo la modalidad de pago unificado, lo que significa que el haber mensual y el bono extraordinario de refuerzo se acreditarán de manera simultánea. Para los jubilados de ANSES en mayo, contar con la fecha exacta es fundamental para la organización de la economía doméstica, especialmente en un mes donde los días hábiles se ven reducidos por las conmemoraciones nacionales.

Durante mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social supervisará que los fondos estén disponibles en la red de cajeros automáticos desde la madrugada de cada jornada asignada. Se confirma que los jubilados de ANSES en mayo podrán gestionar sus haberes sin necesidad de trámites presenciales, utilizando los canales digitales para la consulta de liquidaciones y puntos de cobro asignados por el organismo.

¿Cómo se distribuyen las fechas para jubilados de la mínima en mayo?

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Jubilados de ANSES en mayo: confirman cambios en las fechas de cobro

Jubilados de ANSES en mayo: confirman cambios en las fechas de cobro

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará los depósitos para quienes perciben el haber mínimo el lunes 11 de mayo. El orden establecido por el organismo se rige por el último número del DNI: las terminaciones 0 (11/5), 1 (12/5), 2 (13/5), 3 (14/5) y 4 (15/5) abrirán el calendario. Luego de la interrupción del fin de semana, la actividad se retomará el lunes 18 con los documentos finalizados en 5, siguiendo correlativamente hasta el viernes 22 con el número 9.

Se establece que este cronograma unificado incluye el pago del refuerzo de $70.000 junto al haber actualizado por la movilidad del 3,4%. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a los titulares verificar su acreditación mediante el home banking para evitar traslados innecesarios a las sucursales, confirmando que la suma total se encontrará disponible para su uso inmediato en consumos o extracciones.

¿Cuándo perciben sus haberes los jubilados que superan la mínima?

Se confirma que los jubilados con ingresos superiores a la base contributiva percibirán sus montos durante el tramo final de mayo de 2026. Debido al feriado del Día de la Revolución, la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará estos pagos el martes 26 para los DNI 0 y 1. El miércoles 27 cobrarán los DNI 2 y 3, el jueves 28 los DNI 4 y 5, y el viernes 29 los DNI 6 y 7, dejando para el primer día hábil de junio a los documentos 8 y 9.

Se informa que este grupo de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social también debe estar atento a la unificación de pagos si su haber califica para el bono proporcional. A pesar de los feriados, el organismo garantiza la operatividad de los sistemas informáticos para que el martes 26 los saldos ya reflejen el incremento por movilidad estipulado para el quinto mes del año calendario.

¿Cómo utilizar Mi ANSES para confirmar el lugar de cobro?

Se establece que la consulta mediante el portal oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social es la vía más efectiva para despejar dudas sobre el lugar de pago. Al ingresar con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, los beneficiarios pueden acceder a la solapa "Hijos y Familia" o "Jubilados", donde el apartado "Cuándo y dónde cobro" detalla la sucursal y la fecha exacta de acreditación de haberes.

Se confirma que esta herramienta digital de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite además visualizar el recibo de haberes de mayo de 2026 de forma anticipada. Se informa que es vital corroborar que los datos del banco asignado sean correctos, especialmente para aquellos que hayan solicitado un cambio de boca de pago recientemente. La digitalización de estos procesos por parte de ANSES busca agilizar la atención y reducir la afluencia en las delegaciones físicas.

¿Qué validez tiene el cronograma oficial de mayo ante feriados?

Se establece que el calendario emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene carácter definitivo y contempla todas las variables de días no laborables del sistema financiero nacional.

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