Jubilados de ANSES en mayo: se estableció el haber mínimo en $463.250

Se informa que el programa de Beneficios ANSES otorga reintegros del 10% y hasta el 20% en rubros seleccionados de consumo masivo. Los jubilados de ANSES en mayo simplemente deben pagar sus compras en farmacias y supermercados con la tarjeta de débito oficial. El dinero ahorrado se acredita de forma automática en la cuenta del titular dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la operación.

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social permite alcanzar un tope de ahorro mensual de $25.000. Esta medida de apoyo financiero es compatible con todos los haberes de la mínima y pensiones no contributivas, permitiendo que los adultos mayores estiren el rendimiento de su haber unificado mediante descuentos directos en productos de primera necesidad y medicamentos de venta libre.

¿Cuál es el monto total de la jubilación mínima con bono en mayo?

Se confirma que los jubilados de ANSES en mayo que perciben la escala mínima cobrarán un total de $463.250,17. Esta cifra es el resultado de sumar el haber actualizado por movilidad ($393.250,17) y el bono extraordinario de $70.000 que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene para asegurar un piso de ingresos que cubra la evolución inflacionaria.

Se informa que para quienes superan el haber mínimo pero no alcanzan el tope unificado, la Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará un bono proporcional. De esta manera, se garantiza que ningún beneficiario del sistema previsional perciba menos de la cifra establecida para este mes, consolidando una red de protección para las escalas más bajas de los jubilados de ANSES en mayo.

¿Qué sucede con los haberes máximos y las pensiones en mayo?

Se establece que el incremento del 3,4% determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social también impacta en el techo salarial del sistema. Los haberes máximos alcanzan este mes los $2.645.600, monto que se actualiza bajo la misma fórmula de movilidad mensual. Se confirma que para estos sectores no rige el pago de bonos extraordinarios ni adicionales de refuerzo.

Asimismo, se informa que los jubilados de ANSES en mayo que perciben la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) contarán con un haber de $314.600 más el bono de $70.000, totalizando $384.600. La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene el cronograma de estas pensiones en los primeros días hábiles del mes, asegurando la liquidez inmediata tras la formalización de los aumentos.

¿Cuándo se habilita el cronograma de pagos de ANSES por DNI?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará las acreditaciones para los haberes mínimos a partir de la segunda semana de mayo.