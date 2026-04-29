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Jubilados de ANSES en mayo: se estableció el haber mínimo en $463.250

Se oficializó el monto unificado que percibirá el sector pasivo tras la aplicación de la movilidad mensual y el refuerzo extraordinario. Los jubilados de ANSES en mayo contarán con un piso de ingresos garantizado, al que se suma la red de reintegros automáticos para compras en farmacias y supermercados de todo el país.

Jubilados de ANSES en mayo: se estableció el haber mínimo en $463.250

Jubilados de ANSES en mayo: se estableció el haber mínimo en $463.250

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores que regirán para el calendario de pagos del próximo mes. Con la actualización del 3,4% derivada del IPC de marzo, se establece que el haber mínimo contributivo se sitúa en $393.250,17. Al integrar este importe con el bono de refuerzo, los jubilados de ANSES en mayo accederán a una suma de bolsillo total de $463.250,17.

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Este esquema de pagos unificado que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social busca simplificar el acceso a los fondos para los adultos mayores. Se confirma que el bono de $70.000 se acredita de forma conjunta con el haber mensual, evitando trámites presenciales o traslados innecesarios a las sucursales bancarias durante las jornadas de acreditación estipuladas por el cronograma oficial.

En paralelo, se informa que los jubilados de ANSES en mayo pueden potenciar su capacidad de consumo mediante el sistema de beneficios exclusivos del organismo. Al utilizar la tarjeta de débito vinculada al cobro previsional, la Administración Nacional de la Seguridad Social garantiza devoluciones automáticas por compras realizadas en comercios adheridos, funcionando como un alivio económico adicional frente a los gastos fijos mensuales.

¿Cómo funciona el sistema de reintegros de $25.000 para jubilados?

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Jubilados de ANSES en mayo: se estableció el haber mínimo en $463.250

Se informa que el programa de Beneficios ANSES otorga reintegros del 10% y hasta el 20% en rubros seleccionados de consumo masivo. Los jubilados de ANSES en mayo simplemente deben pagar sus compras en farmacias y supermercados con la tarjeta de débito oficial. El dinero ahorrado se acredita de forma automática en la cuenta del titular dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la operación.

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social permite alcanzar un tope de ahorro mensual de $25.000. Esta medida de apoyo financiero es compatible con todos los haberes de la mínima y pensiones no contributivas, permitiendo que los adultos mayores estiren el rendimiento de su haber unificado mediante descuentos directos en productos de primera necesidad y medicamentos de venta libre.

¿Cuál es el monto total de la jubilación mínima con bono en mayo?

Se confirma que los jubilados de ANSES en mayo que perciben la escala mínima cobrarán un total de $463.250,17. Esta cifra es el resultado de sumar el haber actualizado por movilidad ($393.250,17) y el bono extraordinario de $70.000 que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene para asegurar un piso de ingresos que cubra la evolución inflacionaria.

Se informa que para quienes superan el haber mínimo pero no alcanzan el tope unificado, la Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará un bono proporcional. De esta manera, se garantiza que ningún beneficiario del sistema previsional perciba menos de la cifra establecida para este mes, consolidando una red de protección para las escalas más bajas de los jubilados de ANSES en mayo.

¿Qué sucede con los haberes máximos y las pensiones en mayo?

Se establece que el incremento del 3,4% determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social también impacta en el techo salarial del sistema. Los haberes máximos alcanzan este mes los $2.645.600, monto que se actualiza bajo la misma fórmula de movilidad mensual. Se confirma que para estos sectores no rige el pago de bonos extraordinarios ni adicionales de refuerzo.

Asimismo, se informa que los jubilados de ANSES en mayo que perciben la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) contarán con un haber de $314.600 más el bono de $70.000, totalizando $384.600. La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene el cronograma de estas pensiones en los primeros días hábiles del mes, asegurando la liquidez inmediata tras la formalización de los aumentos.

¿Cuándo se habilita el cronograma de pagos de ANSES por DNI?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará las acreditaciones para los haberes mínimos a partir de la segunda semana de mayo.

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