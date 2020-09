Para el abogado de la familia de Facundo, "no quedan dudas de que lo desapareció la Bonaerense"

Aparicio: "Lo más grave es el trato a los testigos, algunos están aterrorizados (Foto: captura de TV).

A pocas horas de que la Justicia determine si el cuerpo hallado hace semanas en Villario Viejo es el de Facundo Astudillo Castro, el abogado de la familia del joven desaparecido sentenció: "No queda ninguna duda de que al muchacho lo desapareció la policía de la provincia de Buenos Aires". Ademas, agregó que dos testigos declararon en la causa haberlo visto "tirado en la ruta nacional 3, muerto o inconsciente, ese mismo día".

En diálogo con A24, Leandro Aparicio aseguró: "La versión de la Policía es por lo menos inconsistente. No me cierra que en este contexto de pandemia lo dejaran seguir camino; que la hermanastra de una policía lo llevara y después borrara los mensajes y desactivara su WhatsApp y encima que en uno de los mensajes diga: 'No te preocupes, nadie sabe que fuimos nosotros'".

Según Aparicio, "hay varios testigos que están aterrorizados porque en la causa hay servicios de inteligencia involucrados y varios testigos no pueden salir de su casa porque la policía los sigue hasta para ir al supermercado".

"Yo conozco el lugar donde apareció el cuerpo. Es imposible que haya terminado donde terminó con las zapatillas intactas. Facundo fue desaparecido por la Policía bonaerense y la zapatilla es la firma de lo que pasó".

La periodista Cata de Elia detalló que mientras para la querella el joven fue desaparecido entre las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone, donde los investigadores hallaron en un basural junto a una celda abandonada un presunto amuleto que llevaba el joven, el fiscal apunta a que se trató de un accidente.