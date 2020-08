La madre de Facundo Castro, durísima tras la reunión con Kicillof: "Berni está mintiendo, le dije que tiene un ministro que es un bocón"

La madre del joven desaparecido espera los resultados finales de la autopsia del cuerpo hallado el último 16 de agosto (Foto: archivo).

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves con Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro. Al término de la reunión, Cristina brindó una rápida conferencia con los medios donde no tuvo reparos en disparar contra Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, a quien tildó de "bocón", "mentiroso" y lo acusó de "pintar" a la policía provincial "como carmelitas descalzas".

"Creo que ha sido productiva, necesitaba pedir respuestas. Me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al gobernador. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes. A mí no me gusta la política y no me caso con nadie", fue el comienzo de la exposición mediática de la madre del joven de 23 años que fue visto por última vez el pasado 30 de abril.

"Le dije que Berni deje de mentir, está mintiendo, que está diciendo cosas que no son. Le dije que tiene un ministro que es un bocón, que por mínimo respeto al otro debería haberse callado la boca y guardado su lugar", disparó Cristina.

"Confío en las personas, pero prefiero confiar en las respuestas. Quiero ver cambios. Espero que esto avance y que cada una de las personas cumpla con su palabra", agregó.

La mamá de Facundo dijo que de la reunión se lleva el compromiso de la "transparencia" y manifestó: "A mí hijo no me lo va a devolver nadie. No pude ni pudieron hacer nada, pero no quiero que esto vuelva a pasar. Si llega a pasar de nuevo me va a tener a mí enfrente".

"A la gente del interior no nos escuchan, somos el último orejón del tarro. Hay muchísimos desaparecidos, hay muchísima injusticia. Yo me llevo el mío en un cajón, no debería haber sido así", indicó.

Cristina también denunció que "la policía de la Provincia está cebada, más allá de que Berni las pinte como carmelitas descalzas. Cuando dijimos 'Nunca Más' fue para siempre".

Finalmente, recordó que el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, trató a su familia de narcotraficantes y que debería pedir disculpas. "Es una basura de persona", concluyó.