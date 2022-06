Avión venezolano retenido en Ezeiza: allanaron el hotel donde están los tripulantes iraníes

Allí se aloja la tripulación del avión de bandera venezolana retenido en el aeropuerto de Ezeiza. El operativo comenzó anoche a cargo de la Policía Federal y siguió hasta la primera hora de la mañana, luego de decretarse el secreto de sumario en la investigación. El letrado busca elementos de prueba entre la tripulación del vuelo.

¿Quién es Ghasemi Gholamreza, el tripulante vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán?

El Boeing llegó con una tripulación de 14 venezolanos y 5 iraníes. Al menos uno de ellos miembro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán, Ghasemi Gholamreza.

Ghasemi Abbas nació el 22 de noviembre de 1958 en la ciudad de Tehran (capital de Irán) y tiene 64 años, según consta en la información de su pasaporte que se encuentra en Dirección Nacional de Migraciones.

Este hombre sería accionista y director de Queshm Fars Air, una aerolínea creada a comienzos de este siglo para servicios de carga y traslado de pasajeros. Sin embargo, esa aerolínea iraní supuestamente usa sus Boeing 747 para traficar armas a grupos terroristas, tal como denunció el analista internacional Andrei Serbin desde su cuenta de Twitter.

De acuerdo a un artículo de Fox News, la aerolínea Queshm Fars Air fue acusada de transportar armas para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y la fuerza de élite Quds dirigida por el general iraní Qassem Soleimani.

La aerolínea iraní cesó sus operaciones en 2013, por una supuesta mala gestión. Sin embargo, reinició bajo una nueva dirección en marzo de 2017.

Avión venezolano retenido en Ezeiza: Diputados de Juntos por el Cambio reclamaron explicaciones en el Congreso

juntos-por-el-cambio-avion-ezeiza.jpg Diputados de Juntos por el Cambio reclamaron explicaciones en el Congreso por el avión demorado en Ezeiza (Foto: archivo).

Diputados de Juntos por el Cambio reclamaron que el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, se presenten a dar explicaciones en el Congreso sobre el avión venezolano que quedó demorado en Ezeiza.

"En la aeronave viajaban catorce tripulantes venezolanos y cinco iraníes, los cuales, según informes de los que ha dado cuenta públicamente la cartera de Seguridad de la Nación pertenecerían a la Guardia Revolucionaria de Irán y según denuncias de organismos internacionales tendrían relación con el terrorismo", subrayó en un comunicado la Unión Cívica Radical, encabezados por el jefe de bloque, Mario Negri.

A la vez, los diputados pidieron saber "si el gobierno nacional está pergeñando alguna política de realineamiento geopolítico o comercial con Irán".

Por su parte, los diputados nacionales del PRO solicitaron las presencias de De Pedro y de Aníbal Fernández. Los legisladores reclamaron que el Gobierno brinde detalles de los motivos de retención de la aeronave en Ezeiza desde el 6 de junio último, de la nómina completa de los tripulantes y sobre si los mismos tienen antecedentes.

Aníbal Fernández explicó que no había razones para negar el aterrizaje del avión

anibal-fernandez-avion-ezeiza-iran.jpg.webp Aníbal Fernández confirmó que uno de los tripulantes es de la Guardia Revolucionaria de Irán (Ilustración: Diario Chaco)

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, brindó aclaraciones sobre lo que ocurrió con el avión y por qué le permitieron estacionar en Ezeiza. "El avión entra a la Argentina porque no hay ningún impedimento sobre ninguna de las personas, en todo caso sobre la aeronave”, justificó.

"No existían alertas rojas de Interpol ni había impedimentos en la Argentina", afirmó Aníbal Fernández.

La confusión surgió porque ayer el ministro del Interior de Paraguay, Federico González, había dicho que la inteligencia de su país informó “hace un mes” a la Argentina y a otros países de la región sobre el avión venezolano con tripulación iraní. Sin embargo, desde el Gobierno desmintieron esa información.

"Veo una cosa que no es verdad. Cuando hablan de que la Argentina fue comunicada por Paraguay de lo que estaba sucediendo hace un mes, no es verdad. Por la buena relación con el ministro del Interior lo llamé ayer, es un caballero, me volvió a repetir cómo había sido. La información la tuvimos el lunes por la tarde y el avión ya estaba en Ezeiza, no es que tuvimos una información de la que no hicimos utilización", concluyó.