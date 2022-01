"Gestapo bonaerense": abrirán los teléfonos y computadoras de los imputados en la causa

Asimismo, el Senado de la provincia de Buenos Aires debatirá el martes si autoriza el allanamiento del despacho del legislador de Juntos por el Cambio que aparece en la filmación, Juan Pablo Allan. El magistrado tuvo que anunciar el procedimiento atendiendo la protección de los fueros, que impide el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores sin la autorización de la respectiva Cámara.

Cómo se inició el expediente de la denominada "Gestapo Bonaerense"

Este expediente se inició con la denuncia presentada por la interventora de la Agencia Federal de Investigaciones, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de La Plata. Entregó un video que muestra el desarrollo de una reunión en la sede del Banco Provincia de Capital Federal, el 15 de junio de 2017, donde aparecen sentados alrededor de una mesa varios ex funcionarios del gobierno de Maria Eugenia Vidal, el intendente de La Plata, un senador provincial, ex jefes de AFI, y empresarios ligados a la construcción.

Los elementos recolectados hasta ahora se obtuvieron a través de seis allanamientos en los domicilios laborales de algunos de los identificados en la grabación: el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Infraestructura, Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia de la provincia, Adrián Grassi, el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián Destéfano, el exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, Dario Biorci, y la oficina del actual intendente de La Plata, Julio Garro.

El objeto de la investigación es descubrir si los sospechosos realizaron maniobras de persecución a sindicalistas. El aludido en el video es el titular de la filial UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, quien precisamente resultó detenido tres meses después del encuentro, por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, que lo procesó por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.

La cuestión de la competencia del juzgado de La Plata podría convertirse en tema de debate al finalizar la feria en febrero, si alguna de las partes lo plantea.

¿Puede terminar la causa Gestapo en Comodoro Py?

GESTAPO podría terminar en Comodoro Py, a la luz de que la reunión investigada tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires. Pero además, podría mudarse por una cuestión de conexidad con una antigua denuncia que hizo el propio Medina en los tribunales de Retiro, contra una supuesta mesa judicial para enviarlo a la cárcel.

No obstante, su defensor Cesar Albarracín, le dijo a A24.com que el expediente debería quedar en La Plata porque está más avanzado que el de Py, y porque quienes dirigían el encuentro cumplían sus funciones en la provincia.

Lo cierto es que GESTAPO corre por dos andariveles, uno judicial y otro político. Mientras en los Tribunales se resuelve si hubo o no delito, y, en todo caso, quienes deberían ser llamados a indagatoria para que se defiendan antes de decidir si terminan procesados; en el ámbito de la Legislatura Bonaerense, el oficialismo discute un pedido de juicio político contra el jefe de los fiscales de la provincia, Julio Conte Grand.

Gestapo: qué pidió el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina y qué dijo Vidal

Por el lado de la causa, Juan Pablo Medina acaba de solicitar que se impute a Maria Eugenia Vidal por su rol protagónico en los hechos. El escrito fundamenta su pedido en las declaraciones públicas de la ex mandataria, que describe las imágenes como “una reunión de trabajo” entre su gobierno e instituciones de la construcción de la ciudad de La Plata.

En rigor, Vidal afirmó que "los mafiosos no son víctimas ni pueden convertirse en víctimas. Ustedes creen que el Pata Medina, ¿es una víctima? Durante mi gobierno no existió ninguna mesa judicial, ni causas armadas a sindicalistas. Todos los que se dicen perseguidos fueron investigados por la Justicia sobre denuncias concretas. La mentira de la persecución no puede nunca tapar acciones mafiosas que están probadas”.

Agregó que “el video ilegal que se ‘encontró', muestra una reunión de trabajo entre mi gobierno e instituciones de la construcción de la ciudad de La Plata, asistiéndolos como víctimas de la extorsión y las amenazas permanentes del Pata Medina”.

Por otra parte, el Frente de Todos acusó al Procurador de la Provincia de Buenos Aires por mal desempeño de sus funciones públicas, al considerarlo parte de un entramado de espionaje ilegal y persecución política. La oposición reaccionó con un comunicado con el que respaldan a Conte Grand. Señalan que “la metodología del oficialismo demuestra, una vez más, que persigue fines ajenos a una sana democracia, y arremete contra las instituciones a fin de conseguir la impunidad para su fuerza política”.

Más allá de este escenario, para remover a Conte Grand, el kirchnerismo tiene el desafío de conseguir dos tercios de los votos, tanto para iniciar un enjuiciamiento en Diputados, como para destituirlo en el Senado.

A todo esto, el Procurador Bonaerense también fue citado por la Comisión Bicameral de Inteligencia que funciona en el Congreso Nacional, dónde a su vez llamaron a declarar a todos los que aparecen en el vídeo, y a la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.