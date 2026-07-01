La Banda Sinfónica de la Ciudad presenta "música de películas" en el Teatro Gran Rivadavia

Este sábado 4 de julio, y a pedido del público, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires interpretará las composiciones de John Williams y recorrerá algunos de los momentos más memorables del universo sonoro de películas emblemáticas.
El programa estará centrado en las composiciones de John Williams y recorrerá algunos de los momentos más memorables del universo sonoro de filmes emblemáticos.
El programa de La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires estará centrado en las composiciones de John Williams (Foto: Linda Buenos Aires).
Este sábado 4 de julio, y a pedido del público, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires interpretará las composiciones de John Williams y recorrerá algunos de los momentos más memorables del universo sonoro de películas emblemáticas.
La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un amplio repertorio de más de 1.500 partituras en el que incorpora a la música popular, con sus distintas vertientes, música de películas y comedias musicales. Un auténtico gesto de apertura cultural, que completa su identidad cosmopolita.
En esta ocasión, el programa contará con la dirección orquestal de Carlos David Jaimes. El concierto nos invita a recorrer algunos de los momentos más memorables del universo sonoro de películas emblemáticas.