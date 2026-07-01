En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Música
star wars
Agenda cultural

La Banda Sinfónica de la Ciudad presenta "música de películas" en el Teatro Gran Rivadavia

El programa estará centrado en las composiciones de John Williams y recorrerá algunos de los momentos más memorables del universo sonoro de filmes emblemáticos.

Banner Seguinos en google DESK
El programa de La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires estará centrado en las composiciones de John Williams (Foto: Linda Buenos Aires).

El programa de La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires estará centrado en las composiciones de John Williams (Foto: Linda Buenos Aires).

Este sábado 4 de julio, y a pedido del público, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires interpretará las composiciones de John Williams y recorrerá algunos de los momentos más memorables del universo sonoro de películas emblemáticas.

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un amplio repertorio de más de 1.500 partituras en el que incorpora a la música popular, con sus distintas vertientes, música de películas y comedias musicales. Un auténtico gesto de apertura cultural, que completa su identidad cosmopolita.

En esta ocasión, el programa contará con la dirección orquestal de Carlos David Jaimes. El concierto nos invita a recorrer algunos de los momentos más memorables del universo sonoro de películas emblemáticas.

Para más información sobre La Banda Sinfónica de la Ciudad presenta “música de películas”

  • Sábado 4 de julio, 20 hs.
  • Teatro Gran Rivadavia - Av. Rivadavia 8636.
  • Más información en: linda.gob.ar
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Música star wars Buenos Aires

Últimas Noticias

Te puede interesar