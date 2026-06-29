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Crueldad total: destrozaron a Carla Peterson por cómo luce a los 52 años

Carla Peterson recibió devastadores comentarios tras reaparecer públicamente a los 52 años Miralos.

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Crueldad total: destrozaron a Carla Peterson por cómo luce a los 52 años

Carla Peterson volvió a aparecer públicamente con una extensa entrevista, pero el foco terminó completamente desviado. La actriz de 52 años conversó con María Laura Santillán para Infobae sobre distintos aspectos de su vida y su carrera, aunque en las redes sociales gran parte de los usuarios dejó de lado sus palabras y puso toda la atención en su apariencia física.

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Lejos de los retoques excesivos, el maquillaje recargado o los filtros que suelen dominar las redes sociales, Carla se mostró completamente al natural, dejando ver las marcas propias del paso del tiempo. Sin embargo, esa imagen fue suficiente para que cientos de usuarios comenzaran a lanzar comentarios desubicados sobre su rostro.

En el video de la entrevista aparecieron mensajes que rápidamente generaron indignación entre quienes salieron a defender a la actriz.

"¿Qué le pasó?", escribió un usuario. "Es la abuela de Carla Peterson", comentó otra persona, en uno de los mensajes más cuestionados.

Las críticas apuntaban principalmente a que la actriz lucía con arrugas, bolsas debajo de los ojos y un aspecto completamente natural, algo que contrasta con la imagen que muchas figuras del espectáculo suelen mostrar tras recurrir a tratamientos estéticos, filtros o aplicaciones de retoque.

Precisamente por eso, muchos seguidores destacaron que Carla Peterson decidió mostrarse tal cual es, sin esconder el paso del tiempo ni intentar aparentar una edad diferente.

Y mientras algunos comentarios generaban rechazo por su dureza, otros usuarios salieron rápidamente a respaldarla.

"Es una hermosísima mujer. Los años nos pasarán a todos. Los que preguntan '¿qué le pasó?' se piensan que a ellos nunca les va a pasar el tiempo."

"Qué hermosa", "Divina y natural", "Da gusto ver una actriz que no está obsesionada con el bótox ni con parecer de 30 cuando tiene más de 50", fueron las respuestas en defensa de Peterson comenzaron a multiplicarse y abrieron nuevamente el debate sobre la enorme presión estética que enfrentan las mujeres del espectáculo, especialmente cuando deciden mostrarse sin filtros ni retoques.

Mientras muchas celebridades son cuestionadas por abusar de las cirugías o los tratamientos estéticos, Carla Peterson quedó en el centro de otra polémica por hacer exactamente lo contrario: aceptar con naturalidad el paso de los años.

La repercusión de la entrevista terminó demostrando que, en pleno 2026, las redes sociales siguen poniendo bajo la lupa la apariencia física de las figuras públicas, incluso cuando el verdadero motivo de la conversación era otro completamente distinto.

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