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En medio de su crisis con la China Suárez, Mauro Icardi tuvo un inesperado gesto con Wanda Nara

Mientras crecen las versiones de crisis con la China Suárez, Yanina Latorre dio a conocer un inesperado gesto de Mauro Icardi hacia Wanda Nara.

1 jul 2026, 23:33
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wanda nara, china suarez y mauro icardi
wanda nara, china suarez y mauro icardi

En medio de la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi, Yanina Latorre sorprendió al revelar en sus redes sociales un gesto inesperado del futbolista hacia Wanda Nara. La información, compartida en sus historias de Instagram, volvió a poner a Icardi en el centro de la escena mediática.

Según contó la panelista: “Mauro hoy pagó la deuda alimentaria, depositó 400 mil dólares, descontó 105 mil de las multas de Wanda”. La cifra, impactante por su magnitud, generó comentarios inmediatos entre sus seguidores.

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Yanina agregó un detalle sobre el estado anímico del jugador: “Me dicen que está muy deprimido”.

En una segunda historia, Latorre reforzó lo que adelantaba mostrando una imagen con el monto exacto que Icardi le depositó a la cantante de Bad Bitch.

Qué reveló Yanina Latorre sobre la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre lanzó una revelación que volvió a sacudir el mundo del espectáculo: la China Suárez y Mauro Icardi se habrían separado. La noticia generó un fuerte impacto y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

La conductora detalló que apareció un video que llamó la atención. “Hoy subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos”, relató en el ciclo.

Según su versión, la actriz tomó una decisión drástica: “Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares, que ya habíamos contado”.

Yanina agregó más detalles sobre la rutina de la actriz en su nuevo hogar: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Ayer almorzó, es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”.

El detonante de la crisis habría sido una fuerte discusión. “Tuvieron una muy, muy fuerte discusión, toda la discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo de Tequila, le encontró unos mensajes, la China a Mauro”, explicó Latorre.

La periodista sostuvo que esos mensajes fueron determinantes: “Le encontró unos mensajes la China a Mauro hablando con una tercera persona de Eka. ¿Y qué decía? Que le pedía que la conecte. Lo cierto es que esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro”.

El conflicto se profundizó aún más: “Después del episodio estaba todo mal, el tema es que él le negaba todo y ella le encuentra mensajes de Mauro”.

Finalmente, Latorre relató el intento de recomponer la relación: “Hace cuatro días Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza”.

     

 

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