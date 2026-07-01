"Es una cornuda": la explosiva acusación de Cata Gorostidi que sacudió a la pareja de Brian Sarmiento y Danelik

Ante la insistencia para que explicara semejante afirmación, Catalina decidió ir todavía más lejos. "Porque yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa. Ya está. Lo que era así o más... Hoy me puedo hinchar las pelotas."

Según contó, el propio Brian Sarmiento le aseguró en ese momento que estaba soltero y que no mantenía ninguna relación con la ex participante de Gran Hermano. "A mí me dijo que no estaba con Danelik."

Luego le recordaron que la propia Danelik había contado públicamente que ya existía un vínculo entre ambos por época. Lejos de retroceder, Catalina redobló la apuesta.

"Cuando Brian salió de la casa yo estuve con Brian, pero Brian a mí me dijo que no estaba con Danelik."

En ese momento le señalaron la contradicción y le mencionaron que el exfutbolista podría haberle mentido. "¿Y bueno, qué querés que haga? Le tuve que creer, boludo."

Finalmente, la médica cerró su descargo reconociendo que hablaba desde el enojo y sin intención de seguir ocultando lo ocurrido. "Hoy estoy de mal humor, perdón."